Bő egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt – közép-európai idő szerint szerda hajnali háromkor – megtartották a republikánus Donald Trump és demokrata kihívója, Joe Biden első nyilvános elnökjelölti vitáját.

Joe Biden a helyi idő szerint kedden tartott amerikai elnökjelölti vitán úgy vélte, hogy Donald Trump jelenlegi elnöknek nincs járványstratégiája, Trump viszont Barack Obama kormányának járványkezelési hibáira emlékeztetett. Biden ugyanis annak idején az Obama-kormányzat alelnöke volt. A demokrata párti elnökjelölt felhozta, hogy a koronavírus-járványnak már hatmillió fertőzöttje és 200 ezer halottja van az Egyesült Államokban.

"Ennek az embernek nincs programja, ez az ember nem tudja, mit beszél" - állította Biden, aki a vita során csaknem mindig úgy nevezte az elnököt: "ez az ember".

Trump emlékeztetett: februártól lezárta az Egyesült Államok határait, mégpedig először a Kínából érkező utasok előtt, és akkoriban Joe Biden és a demokrata párti politikusok idegengyűlölettel vádolták őt ezért. Biden szerint Trump nem elég okos ahhoz, hogy megbirkózzon a járvánnyal, mire Trump közölte Bidennel: "Joe, benned szemernyi okosság sincs". És idézte, hogy Biden a napokban még azt is elfelejtette, hová járt egyetemre. A vita műsorvezetője is rákérdezett Trumpnál arra, hogy mennyi adót is fizetett, utalva a The New York Times című lapban megjelent cikkre, amely szerint csak néhány száz dollárt.

"Milliókat" - válaszolta Trump. Majd kifejtette, hogy az előző elnök, Barack Obama vezette demokrata párti kormányzat gazdasági, elsősorban adóintézkedései tették lehetővé az adómaximalizálást.

Trump megkérdezte, miért kapott Biden fia, Hunter Biden 3,5 millió dollárt a néhai moszkvai polgármester oligarcha özvegyétől, és vajon mennyi jövedelme származik Kínából. Az elnök ezzel a napokban nyilvánosságra került igazságügyi minisztériumi dokumentumokra utalt, amelyek részletezték Hunter Biden üzleti ügyeit Ukrajnában, Oroszországban és Kínában. Joe Biden álhíreknek minősítette a minisztérium megállapításait. A jelenlegi elnök a vitában leszögezte:

"Megnyertük a választásokat, s ennek vannak következményei".

Majd idézte az elhunyt Ruth Bader Ginsburg liberális alkotmánybírót, aki az előző, Barack Obama elnök vezette kormányzat utolsó évében - amikor egy alkotmánybíró elhunyt és a demokraták a választás előtt új bírót jelöltek - azt mondta: egy elnököt nem három vagy három és fél évre választanak, hanem négy évre. Biden kifogásolta, hogy az új alkotmánybíró-jelölt, Amy Coney Barrett abortuszellenes bíró hírében áll, mire Trump visszavágott: "honnan tudja, hogy bíróként mi az álláspontja erről" A demokrata párti elnökjelölt szerint meg kell várni a választások eredményét az alkotmánybíró-jelöléssel. "Már tartanak a választások" - tette hozzá, utalva arra, hogy egyes tagállamokban már megkezdődött a levélszavazás. Arra a kérdésre, hogy elfogadja-e a választás eredményét, Biden igennel válaszolt, Trump pedig szavazásra buzdította a híveit.