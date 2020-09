Erőszakkal próbáltak átjutni a határkerítésen Röszkénél

Kövekkel dobálták meg a rendőröket.

A rendőrök éjfél után nem sokkal a hőkamerákon keresztül észlelték azt a negyven fős, illegális bevándorlókból álló csoportot, amelyik a határ szerb oldalán gyülekezett, a Röszke közelében található vasúti síneknél 2020. szeptember 30-án.

Erőszakosan léptek fel a határt védő egyenruhásokkal szemben, kövekkel dobálták meg őket, a határszakaszt figyelő kamerában és két szolgálati autóban is kár keletkezett. A rendőrök három külföldit feltartóztattak, akik szír állampolgárnak vallották magukat, ők sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, a mintegy negyven fős csoport erőszakos határátlépési kísérleteit pedig többször is megakadályozták. Az esettel összefüggésben hivatalos személy elleni erőszak, valamint tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépése elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás indul, a három feltartóztatott férfit a rendőrök előállítják - tájékoztatott a rendőrség.

Ha bűnösnek találja őket a bíróság, akár hét és fél év szabadságvesztést is kaphatnak. Amennyiben minősítő körülmények is felmerülnek, úgy ez a büntetés magasabb lehet. Korábban a Népszava is többször beszámolt róla , hogy rendőrségi jelentések szerint az illegális bevándorlók saját maguk által vájt alagutakon próbálnak bejutni Magyarország területére.