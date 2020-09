Eltűnt, majd visszatért a kormány Twitter-fiókja

Nem tudni, pontosan hányan csatlakoznak a munkabeszüntetéshez.

- ezt Forgács Péter rendező, az SZFE sztrájkbizottságának egyik tagja közölte a HVG-vel. A portál szerint nincsenek pontos számok, hányan csatlakoznak az akcióhoz, ugyanakkor úgy tudják, a dolgozók többsége nem veszi fel a munkát azon a napon, amikor lejár a távozó vezetés felmondási ideje. A sztrájkkal mindenesetre nem a békés megoldás felé haladnak a dolgok, mivel a frissen kinevezett kancellárt nem engedték be az épületbe az egyetemfoglalók. Mint a Népszava is beszámolt róla, ennek ellenére azt ígérte: mindent megtesz annak érdekében, hogy feladatait a jövőben a lehető legmagasabb szinten elláthassa. Szarka Gábor egyébként gépesített lövész tisztként végzett a katonai főiskolán, majd biztonságpolitikai és jogi diplomát is szerzett.