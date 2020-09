Messi bocsánatot kért

"Vállalom a felelősséget hibáimért, ha voltak ilyenek. Én csak egy jobb és erősebb Barcelonát szerettem volna."

Az FC Barcelona szurkolóihoz intézett üzenetben kért bocsánatot a labdarúgócsapat válságáért Lionel Messi, a katalán együttes argentin csapatkapitánya. A hatszoros aranylabdás, aki többször is bírálta a Barcelona vezetőit, elsősorban Josef Maria Bartomeu elnököt, úgy fogalmazott, hogy a rajongóknak ne legyenek kétségeik: mindent, amit mondott vagy tett, a klub érdekében cselekedte. "Vállalom a felelősséget hibáimért, ha voltak ilyenek. Én csak egy jobb és erősebb Barcelonát szerettem volna - mondta a Sport című lapnak, egyúttal egységre szólított fel. - Annyi nézeteltérés után szeretném, ha ennek az egésznek véget vetnénk, össze kell fognunk, és feltételeznünk, hogy a legjobb még előttünk van." Korábban Messi többször is kilátásba helyezte, hogy elhagyja a csapatot, szeptember 4-én azonban bejelentette: úgy döntött, hogy a katalán együttesnél folytatja pályafutását. Magyarázatul azt hozta fel, hogy nem kívánt jogi vitába keveredni klubjával, és családja is Katalóniában akart maradni. Messi 2003 novemberében mutatkozott be a Barcelona első csapatában, tízszeres spanyol bajnok, a Bajnokok Ligáját négyszer, a spanyol kupát hatszor, a spanyol szuperkupát nyolcszor hódította el a katalánokkal. Az Európai Szuperkupát és a klub-világbajnokságot háromszor nyerte meg, a BL-ben hatszor, a spanyol bajnokságban hétszer lett gólkirály. A legutóbbi szezonban a Barcelona búcsúzni kényszerült spanyol bajnoki címétől, miután második lett a nagy rivális Real Madrid mögött. A Bajnokok Ligájában idén a nyolc közé jutott, itt azonban úgy esett ki, hogy 8-2-re kapott ki a Bayern Münchentől, ami a klub történetének egyik legsúlyosabb és legfájdalmasabb veresége volt.