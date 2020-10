Benyújtották a „lex erdélyi kopót”

A Mediaworks konszolidált árbevétele tavaly 70,8 milliárd forint volt, amiből a hétfőn közzétett – nem konszolidált – hirdetési árbevétel meghaladta a 32 milliárd forintot.

Jelentős, 1,44 milliárdos mínuszt hozott össze a fideszes kötődésű médiumokat üzemeltető óriáscég, a Mediaworks Zártkörű Részvénytársaság 2019-ben. Mindezt úgy, hogy közben a társaság konszolidált árbevétele tavaly 70,8 milliárd forint volt, amiből a hétfőn közzétett – nem konszolidált – hirdetési árbevétel meghaladta a 32 milliárd forintot. Azaz, hiába hajtottak végre az elmúlt években példátlan mértékű koncentrációt, szerezték meg a helyi szinten monopolhelyzetben lévő összes megyei napilapot, vásároltak fel prosperáló médiumokat, internetes szolgáltatásokat, reklámipari cégeket, alapítottak bulvárlapokat, kapták meg a két évvel ezelőtt kapituláló Simicska Lajos orgánumait, vesztették el a nem kormánypárti rádiós vetélytársak a frekvenciáikat, a végső mérleg negatív. A Mediaworks először készített konszolidált – azaz a cégcsoport tagjai között elszámolt forgalmat, a csoport könyveiben ismétlődő tételeket kiszűrő – mérleget. Leegyszerűsítve most kaphatunk tisztább képet arról, hogy a Fidesz-közeli médiavilág mekkora súllyal bír a piacon, az egyes kiadók milyen állapotban vannak, illetve a konglomerátum mennyire életképes. Jelzésértékű, hogy a sokáig az ország legnagyobb médiacégeként számon tartott RTL Magyarország 2019-ben 114 millión euró (majd' 42 milliárd forintos) forgalmat bonyolított. Azaz, ha a 97 milliárd forintos adófizetői támogatásból működő közmédiát nem számítjuk, akkor tavaly már a Mediaworks volt a legnagyobb. A cégnyilvántartásban hétfőn este közzétett könyvekből az is kiderül, hogy a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnál (KESMA) összegyűjtött orgánumok egy része – többek között a Bors, a Ripost, a Szabad Föld, a 888.hu, a Lokál, az egyes megyei lapok kiadói – csak tavaly olvadt be formálisan is a Mediaworksbe. A többi – így az Origo, a Hír TV, a Karc FM, a Retro Rádió – a KESMA közvetlen tulajdonába tartozik, és úgynevezett uralmi szerződéssel konszolidálta őket a Mediaworks. A beszámolóból kiderül, hogy a legnagyobb veszteséget a Retro Rádió mögötti vállalat (-313 millió), a nemrég hetilap formájában is megjelenő, jobboldali értelmiségieknek szánt Mandiner (-100 millió) és a helyi baloldali városvezetést ekéző szegedma.hu kiadója (-63 millió) hozta össze tavaly. A Mediaworks-csoport valós vesztesége 422 millió lett, a mínusz 1,44 milliárd annak köszönhető, hogy most átvilágították mind a 26 beolvadt cég, illetve leányvállalat – az orgánumok eredeti kiadóinak – tőkehelyzetét, és több társaságnál nemcsak az adózott eredmény volt negatívban, de az eredménytartalék is mínuszos volt, azaz a korábbi években is több volt a kiadásuk, mint a bevételük, így az előző évek veszteségeit rendezni kellett. A milliárdos mínuszt úgy hozták össze, hogy az elmúlt években több tízmilliárd forint állami hirdetés került hozzájuk. A csoport tartozása ugyanakkor még mindig több mint 35 milliárd forint. Ám hiába készült el az első konszolidációs beszámoló, benne fontos adatokkal, a fideszes médiagólem helyzetéről nehéz valós képet alkotni a mögötte álló politikai erő piactorzító hatása miatt. Ráadásul a csoportban profitábilis termékek lettek összepakolva pusztán politikai érdekből fenntartott, alig olvasott, hallgatott, nézett orgánumokkal. De van egy adat, ami igencsak árulkodó: a hirdetésekből származó pénz majdnem kétszerese a cég valós piaci helyzetét inkább jelző lapértékesítési bevételnek.