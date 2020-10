363,40 forinton az euró

Hét éves huzavona után a kormány látszólag enged az EU követelésének, így a jövőben az energiadíjak kisebb hányadát ismét peresíthető határozatban hirdetik ki. Addig azonban, amíg a Fidesz-KDNP "védi a rezsicsökkentést", ezután sem remélhető, hogy Orbánék - a nemzetközi áresés nyomán - ténylegesen is csökkentsék a rezsit.

Az Orbán-kormány, ha sajátos módon is, de igyekszik eleget tenni az Európai Bíróság rezsicsökkentéssel kapcsolatos ítéletébe foglalt elmarasztalásnak - derül ki a parlamenti honlapjára tegnap felkerült törvénymódosító csomagból. Mint emlékezetes, a 2013 januári energiarezsi-csökkentés háttérdöntéseit az érintett szolgáltatók zöme perrel, az Európai Bizottság pedig kötelezettségszegési eljárással támadta. (A vita az áram- és gázár "rendszerhasználatinak" nevezett, a hálózat fenntartását célzó díjeleméről szól.) Röviddel azután a hazai bíróság jogerősen megállapította, hogy a közműhatóság vonatkozó határozatai még saját szabályzatukat is megsértették. Orbán Viktor emiatt éles hangú kirohanást intézett többek között a bíróságok ellen is. Ennek szellemében a kormánypártok úgy módosították a törvényeket, hogy a közműhatóság a rendszerhasználati díjakat mostantól nem határozatban, hanem - indoklást nem igénylő, perrel meg nem támadható - rendeletben hirdeti ki. Az Európai Bizottság ezt is kifogásolta. Az Európai Bíróság végül idén júliusban szinte csak emiatt marasztalta el a magyar államot. Az Orbán-kormány ennek kapcsán soha - így tegnap az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium - sem mulasztja el felhívni a figyelmet arra, hogy az uniós bírák szerint a 2013 január elsejei árak megállapítása során a közműhatóság mégsem sértett szabályt. (Ennek háttere, hogy a hivatal nem ismerte el a szolgáltatók "jogos költségeként" például a közművezetékadót vagy a tranzakciós illetéket.) A tegnap közzétett törvénymódosítás egyértelműen rögzíti, hogy a hivatal az új rendszerhasználati díjakat mostantól határozatban hirdeti ki. Több ponton is szabályozzák, hogy e döntésekről a közigazgatási bíróság pontosan milyen ítéleteket hozhat. A közigazgatási bíróság a rendszerhasználati díjakat például nem módosíthatja, csak hatályon kívül helyezheti a határozatot. Szintén nem az EU kérte, hogy az úgynevezett árszabályozási ciklus eddig négy éves időtartamát mostantól a hatóság elnöke határozza meg. Az árak leginkább egy-egy ilyen ciklus végével változhatnak. Az Orbán-kabinet egyre ritkítja e lehetőségeket. Míg korábban a négy éves cikluson belül negyedéves "korrekciókat" hirdettek, ez később évesre, majd 2013-tól "időszakonkéntire" változott. A tegnapi javaslat ugyanakkor kijelöli a most zajló ciklusok végét. A vita nem érinti a tarifák nagyobb, a termékek belső árát szabályozó hányadát, amit a szakminiszter hirdet ki, változatlanul - támadhatatlan - rendeletben. Vagyis az Orbán-kormány a módosítások után is lényegében olyan lakossági tarifát szab, amilyet akar. Így várhatóan - a töredékükre esett nemzetközi árak ellenére - változatlanul nem csökkentik a díjakat, miközben az MSZP-n túl már a Matolcsy György vezette jegybank is ezt javasolja.