Szabad szemmel: kőkemény uniós kritika a magyar jogállamiságról

A bizottsági vitában leszavazták hazánkat, így megindulhat az eljárás. Nemzetközi lapszemle.

A magyar és a lengyel biztos szembefordult von der Leyennel a Bizottságban és nem támogatta a jogállami jelentést, ami Brüsszelben csak minden szökőévben szokott elfordulni. A lap úgy tudja, hogy a többiek sokáig próbálták meggyőzni Várhelyi Olivért és lengyel társát, ám mindhiába. Csak többségi döntés született. Így a jogállamiság felmérése a tervekkel ellentétben nem megbékélést hoz, hanem még inkább kiélezi a vitát. Pedig a munka célja az volt, hogy Budapest és Varsó ne mondhassa: folyton őket pécézik ki, és ne kelljen a szégyenpadban ülniük, noha mindkettő évek óta rombolja a demokráciát. A dokumentum ismertetésekor Jourová utalt is rá, hogy a nem egyhangú határozat született, voltak ellenvetések. Ez azt jelenti, hogy az elnök nem tudta a maga oldalára állítani a magyar biztost, ily módon a nemzeti érdekek megmérgezhetik a bizottság munkáját. Pedig a nemzeti hovatartozás ezen a fórumon elvileg nem játszhat szerepet. Ám Várhelyi esetében már eleve az ellenkezőjétől lehetett tartani, mivel EU-nagykövetként időnként igen agresszívan képviselte Orbán politikáját. Pont ezért csak a második nekifutásra kapta meg a posztot. Akkor azt ígérte, hogy teljesen függetlenül dolgozik majd és nem fogad el utasításokat Budapestről.Leszavazták Magyarországot és Lengyelországot a jogállami vitában, így megindul az eljárás, hogy legyen olyan mechanizmus, amelynek keretében megbüntetik a demokratikus szabályok ellen vétő kormányokat. A nagykövetek bizottságának a többség a magyar és a lengyel fenyegetőzés ellenére támogatta a német javaslatot. Így rajtolhat az egyeztetés az Európai Parlamenttel, sőt annak eredményeként még szigorodhatnak is a feltételek. Egyébként Hollandia, Finnország, Svédország, Dánia és Belgium is ellenezte az indítványt, de ők azért, mert szerintük az nem megy elég messzire. De így sem jött össze a blokkoló kisebbség.