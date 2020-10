Kormányinfó: marad a határzár, kezdődik az influenza elleni védőoltások szétosztása

A miniszterelnöknek arra is van B-terve, ha a demokratikus elvek megsértése miatt tényleg elzárják a pénzcsapot.



Ha a jogállamisági és költségvetési kérdések összekötéséről szóló vita akadályozza a koronavírus-járvány miatt szükséges pénzügyi alap elindulását, lehetőség van kormányközi megállapodásra, az EU intézményein kívül – így kommentálta az MTI-nek nyilatkozva Orbán Viktor, hogy az Európai Bizottság súlyos jogállami problémákat fogalmazott meg a Magyarország helyzetét vizsgáló jelentésében , ezek pedig pénzügyi szankciókhoz, az uniós források elvonásához is vezethetnek.

Válság van, most ne a jogállammal foglalkozzunk

Orbán a koronavírus kiváltotta gazdasági válsággal magyarázta, hogy az uniós döntéshozók akaratát is megkerülve, uniós tagállami megállapodásokkal jutna forráshoz. „Most válság van Európában, most válságot kell kezelni, ezt a pénzügyi alapot minél gyorsabban elérhetővé kell tenni az országok számára, és nem lehet a sebességet lassítani jogállamiságról szóló vitákkal” – magyarázta a miniszterelnök a távirati irodának.

750 milliárd euró a tét

Orbán a brüsszeli EU-s csúcstalálkozó előtt nyilatkozott a közmédiának. Azt is elárulta, hogy várakozása szerint a találkozón - formálisan vagy informálisan - biztosan szó lesz arról a nyáron meghozott döntésről, mely szerint Közvetkező Nemzedék (Next Generation Fund) névvel nagy arányú pénzügyi alapot hoznak létre a bajba jutott gazdaságok, az európai országok megsegítésére, az unió hétéves büdzséjén túl. Erre a 750 milliárd eurós alapra számít most Orbán Viktor, és ehhez szeretne gyorsabb, intézményi vitáktól mentes hozzáférést biztosítani a kormányközi egyezményekkel

Marshall-segély a fehéroroszoknak

A miniszterelnök arról is szólt, hogy a mostani EU-csúcson a tervek szerint alapvetően inkább külpolitikai témák szerepelnek a napirenden, így a Törökországgal kialakítandó kapcsolat, a Kínával való hosszabb távú kapcsolat kérdése és a Fehéroroszországban kialakult helyzetre adandó uniós válasz. Utóbbival kapcsolatban a visegrádi négyeknek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) van egy önálló kezdeményezésük, egyfajta európai Marshall-segélyt szeretnének nyújtani a fehéroroszoknak - emlékeztetett.

Nemet mondtak Orbánnak, de még mindig válaszra vár

"Még nem kaptam választ, de most mindjárt indulok Brüsszelbe, és majd ott nyilván kapok" - mondta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy néhány napja levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, melyben arról tájékoztatta, hogy „Magyarországot és a magyar embereket sértő kijelentései” miatt felfüggeszti a kétoldalú politikai kapcsolatokat a testület alelnökével, Vera Jourovával, és álláspontja szerint az EU-biztosnak a tisztségéből való távozása elengedhetetlenül szükséges. Orbánnak talán nem személyes levélben reagáltak, de

hogy nem kapott választ, az egyértelműen nem igaz: Ursula von der Leyen szóvivőin keresztül jelezte már, hogy , teljesen megbízik a jogállamiságért felelős alelnökében,