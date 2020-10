Alekszej Navalnij szerint Vlagyimir Putyin orosz államfő adott utasítást a megmérgezésére, és a bűncselekmény indítéka az lehet, hogy a Kreml igyekszik megakadályozni a fehéroroszországi válsághoz hasonló folyamatok beindulását.

Az orosz ellenzéki politikus erről a novicsok típusú szovjet harci idegméreg egy új fejlesztésű fajtájával elkövetett támadás óta adott első interjújában beszélt, amely csütörtökön jelent meg a Der Spiegel című német hírmagazin hírportálján. Kiemelte:



„a Kreml érzi, hogy rendkívüli eszközöket kell alkalmazni egy fehérorosz forgatókönyv megakadályozásához. A rendszer a túlélésért küzd, és ennek következményeit tapasztaltuk meg éppen”.

– Nem ajándékozom meg Putyint azzal, hogy nem térek vissza Oroszországba. Most az a dolgom, hogy az a fickó legyek, aki nem fél. És nem is félek! – jelentette ki Navalnij. Mint mondta, napról napra jobban van, szellemi képességeit teljes mértékben visszaszerezte, és berlini orvosai segítségével gyorsan halad előre fizikai felépülése. A következő nagy feladatnak a 2021-es országos törvényhozási (Duma-) választás előkészítését tartja. Hangsúlyozta, össze kell fogni valamennyi erőt, amely anti-autoriter álláspontot foglal el, kiáll a hatalmon lévők leválthatósága, a bíróságok függetlensége mellett. Ezzel kapcsolatban érdekeseket is mondott:

„Meg kell törni az Egységes Oroszország párt hatalmi monopóliumát, amihez kellemetlen embereket, például kommunistákat is támogatni kell. Oroszország csak európai mintát követve fejlődhet”.

Alekszej Navalnij augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a 44 éves politikust az ottani kórházba szállították. A kómában lévő politikust augusztus 22-én szállították Berlinbe a Charité klinikára. A politikus 32 napot töltött a kórházban, 24-et az intenzív osztályon. Egymástól függetlenül végzett németországi, svédországi és franciaországi vizsgálatok egyaránt novicsokot mutattak ki mintáiban. Orvosai szeptember 23-án közölték, hogy állapota kellően javult ahhoz, hogy járóbeteg-ellátás keretében folytassák kezelését. Alekszej Navalnij felállított egy teóriát, amely szerint:

„Meggyilkolására ügyes tervet eszeltek ki támadói, azzal számoltak, hogy út közben, a fedélzeten életét veszti és egy omszki vagy moszkvai halottasházába kerül, ahol nincsenek eszközök a méreg kimutatására. Akár kicsit lehetett is volna várni azzal a vizsgálattal, így végül az egész ügy egyszerűen egy gyanús haláleset lett volna.”

Az ellenzéki vezető állításaira azonban kémtörténetet vázolt a Kreml. Dmitrij Peszkov szóvivő regálásában azt mondta: Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) együttműködik Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikussal.

„Nem a páciens dolgozik a nyugati szakszolgálatokkal, hanem a nyugati szakszolgálatok dolgoznak vele. Valóban van olyan értesülés, ezt konkrétan is meg tudom mondani, hogy ezekben a napokban az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynöksége dolgozik vele” – érzékeltette Peszkov, hogy mit is gondol Navalnijról.

Ennél még messzebbre ment Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlamenti alsóházának elnöke:

„Navalnij szégyentelen és aljas. Putyin megmentette az életét. Ha azt, ami vele történt nyugati titkosszolgálatok szervezték meg, akkor ez a kijelentése beleillik ebbe a logikába. (...) Teljesen nyilvánvaló, hogy Navalnij együttműködik a nyugati országok szakszolgálataival és hatalmi szerveivel. Az ő érdekükben dolgozik” – mondta az orosz házelnök.

Vologyin teóriájának az a lényege, hogy a Navanij-ügy megrendezésével egyes, általa meg nem nevezett országok feszültséget akartak kelteni Oroszországban a fehérorosz elnökválasztással kapcsolatban. Ugyanakkor leszögezte: