Müller Cecília: nem korlátozzák a PCR-teszteket

Csak Pikó András szavazata tért el a többségtől.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai, zárt ülésén döntött arról, hogy a két korábbi főpolgármester, Demszky Gábor és Tarlós István egyszerre kapják meg a díszpolgári címet.

A mostani városvezető hosszas Facebook-bejegyzésben indokolta meg a döntést. Karácsony Gergely azt írta, egy olyan országban hisz, ahol lehet máshogy gondolkodni, de a hazaszeretethez való jogot senki sem vitathatja el a másiktól. A legnagyobb problémának a tudatos megosztottságot tartja és szeretné, ha végre méltányosan lehetne vitatkozni. "Nekem ezer dologban volt vitám Tarlós Istvánnal....

soha, egyetlen pillanatra sem vitatom el Tarlós Istvántól, hogy teljes szívéből szereti ezt a várost, hogy rengeteget tett Budapestért. Sok-sok nagyszerű dolgot is megvalósított.

És biztos vagyok benne, hogy Demszky Gáborral is jó sok vitánk lenne számos kérdésben. De, hogy Budapest ügyét mindig a szívén viselte, és keményen dolgozott ezért a városért, azt sosem kérdőjelezném meg." - fogalmazott. Bejegyzését azzal zárta, a magyar viszonyok polgárháborúsak, amely úton nem mehetünk tovább. "Fejezzük hát be itt és most! Ne üssünk vissza! Talán még nincs késő."



Nem minden képviselő szavazta meg az elismerést. A VIII. kerület polgármestere Demszky Gábornál tartózkodott, Tarlós István esetében pedig nemmel szavazott.

Pikó András Facebook-bejegyzésében azzal indokolta döntését, hogy a két városvezető megítélése nem azonos a számára. Demszky Gábor városvezetői teljesítményét jelentősnek tartja, ugyanakkor Tarlós István munkájáról már nem gondolkodik hasonlóan. Szerinte a politikus semmiben sem állt ellen a Fidesznek. Pikó András a zárt ülésen az előző városvezetés korrupciós ügyeit feltáró vizsgálóbizottságot emlegette, mint az egyik ok, amely miatt nem tudott igent mondani az előterjesztésre: "amennyiben a vizsgálóbizottságunk jól végzi a munkáját, ezek a gyanúk megsemmisülnek, vagy beigazolódnak - ezt még nem tudhatjuk. De addig, amíg a vizsgálat le nem zárul, a lehetséges politikai felelősök kitüntetése magát a vizsgálatot teszi komolytalanná és feleslegessé. A két díszpolgári cím azt üzeni, hogy mi már tudjuk, hogy semmilyen gyanút nem igazol majd a vizsgálat, azelőtt, hogy a vizsgálat lezárulna.

A díszpolgári címek azt üzenik, hogy mi már tudjuk, hogy mi lesz a vizsgálódás eredménye, nem fog találni semmit a bizottság. Mit mondunk a választóinknak? Nincs itt semmi látnivaló, lehet továbbhaladni?"

Pikó András úgy látja, a lépést a magyar közéletet megosztó mély árok betemetésének szándéka szülte, ugyanakkor minden jó szándéka ellenére károsnak tartja.