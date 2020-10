Félremérnek az iskolai lázmérők

Októbertől kötelező a testhőmérséklet-ellenőrzés az iskolák, óvodák bejáratánál, de a kormánytól kapott hőmérők nem mindig működnek megfelelően.

Nem alakult ki torlódás, nálunk gördülékenyen ment a reggeli lázmérés. Persze, ha alapos ellenőrzésről lenne szó, akkor már nem biztos, hogy ez lenne a helyzet – mondta a Népszavának egy miskolci középiskola pedagógusa az október elsejétől kötelezővé tett iskolai lázmérés kapcsán. A központi ukáz szerint csak azokat a gyerekeket, dolgozókat engedhetik be az épületbe, akiknek a testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 Celsius-fokot. Bár a kormányzat 41 ezer érintésmentes, digitális hőmérőt osztott ki az intézmények között, az eddigi tapasztalatok alapján ezek nem mindig mérnek megbízhatóan. – Sokszor előfordult, hogy irreálisan alacsony, 33-34 fokos eredményeket kaptunk, de arra nem volt idő, hogy mindenkit többször végig mérjünk – mondta a miskolci tanár. Hőemelkedést vagy lázat senkinél nem állapítottak meg. Hasonló tapasztalatokról számolt be egy másik vidéki, nagyvárosi általános iskola pedagógusa is: a hőmérők „össze-vissza mérnek”, 32 foktól 37,3-ig mindenféle értéket kaptak tegnap reggel. A szűrésen senki nem akadt fenn. Több visszajelzés érkezett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) is. Egy szakképző iskola oktatója például azt írta, náluk a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak vállalták a mérést, később pedig a portás mért. „Haza senkit nem küldtek, mert hozzánk valószínűleg hüllők járnak, ugyanis jellemzően 32-35 fok közötti értékek születtek” – fogalmazott. Volt olyan iskola is, ahol a lázmérésbe nemcsak a tanárok, a technikai személyzet és a portás, hanem az iskolaigazgató is besegített. Egy pedagógus szerint probléma lehet, hogy kint a szabadban vagy félig a kapuban, nyitott ajtónál kell mérni, és a reggeli hűvös idő torzíthatja az eredményeket. Az óvodákban sem könnyebb – sőt, talán még nehezebb – a helyzet. A PDSZ-nek egy óvodapedagógus azt írta: volt olyan, hogy ötször mértek meg egy gyereket és öt különböző eredmény jött ki. Hozzátette: a dajkákra ez különösen nagy terhet ró, mert a hőmérőzés mellet nemcsak a gyerekkel kell foglalkozniuk, de ahol nincs elég konyhai személyzet, sokszor mosogatniuk is nekik kell. – Fárasztó, embert próbáló feladat elé állították az óvodai dolgozókat – erről már Verba Magdolna, a Pedagógusok Szakszervezete Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke beszélt a Népszavának. Mint mondta, náluk már hétfőn elkezdték a hőmérőzést, és a délutános óvónőknek is be kell menniük reggel, hogy a lázmérést is el tudják végezni és a gyerekekről is tudjanak gondoskodni. Külön nehézséget jelent, hogy a szülők nem mehetnek be az óvoda épületébe, így a dajkák feladata lenne, hogy segítsenek a gyerekeknek átöltözni – ha nem lázat mérnek éppen. Verba Magdolna is megerősítette, hogy a digitális hőmérők gyakran irreálisan magas vagy alacsony hőmérsékletet mérnek, ezért gyakran ismételni kell a mérést. Náluk eddig kétszer fordult elő, hogy haza kellett küldeni egy kisgyermeket, mert úgy tűnt, lázas, de később kiderült, hogy semmi baja nincs. Érdeklődtünk a Klebelsberg Központnál (KK), a tankerületek által fenntartott iskolákban hány esetben fordult elő, hogy a lázmérés után haza kellett küldeni valakit, de a KK szerint az iskolák erről nem vezetnek adatgyűjtést. Hozzátették: a központhoz érkezett visszajelzések alapján az intézmények betartották a szabályokat, a mérés zökkenőmentesen zajlott.