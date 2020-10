Az FTC elhozza Pestre Messit és Ronaldót

Egyre valószínűbb, hogy súlyos törvénysértéseket követett el a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) előző vezetése, amikor külsős cégeket állami forrásból fizetett ki.

Folyamatosan vizsgálja az MTSZ új vezetése a múltban történteket és minél tovább jut az ellenőrzésben, annál lehangolóbb lesz a kép az utóbbi évekről. Lapunk úgy tudja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az elmúlt négy évben 8-8,5 milliárd forint közpénzt fizetett ki az MTSZ törvénytelenül külső cégeknek. A két kiemelt kedvezményezett az A-Z Produkció volt, illetve az Open Time. Mindkét vállalkozásnak az interneten is elérhető adatok szerint Horváth Csaba volt a tulajdonosa és párja, Tamás Krisztina az ügyvezetője. Utóbbi személye azért is érdekes, mert ő volt az MTSZ kommunikációs vezetője. Később Horváth az A-Z Produkciót átadta jó ismerősének, Kovács Zsoltnak. Kovács több A-Z nevű cégnek is a tulajdonosa volt, többek között az A-Z Teniszprodukciónak, amely a Davis Kupa-mérkőzések megszervezésére szerződött az MTSZ-szel. Olyan beruházásoknál, melyeknél állami pénzt használnak fel, kötelező kiírni a közbeszerzést, így rendelkezik a törvény. A közbeszerzés kiírásáról elnökségi határozatot kell hozni, és a pályázatnak meg kell jelenni a Magyar Közlönyben is.



Ezeknek nyoma sincs az elmúlt négy év elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei között, ehelyett az MTSZ egy-két oldalas megbízási szerződéseket írt alá a partnereivel és fizetett ki nekik milliárdokat.

Ez az eljárás felveti a költségvetési csalás gyanúját, mivel tételes elszámolás hiányában ellenőrizhetetlen, hogy valójában mennyibe került egy-egy esemény, amelyet hivatalosan nem a szövetség szervezett. Az MTSZ előző vezetése pontosan tisztában volt a törvényi előírásokkal, kisebb tételeknél (például irodabútorok beszerzésénél) kiírta a közbeszerzési eljárást, amit a Magyar Közlönyben is megjelentetett. Ettől eltérni csak rendkívüli esetekben lehet, amikor nincs idő várakozni, azonnal kell cselekedni (pl: ha egy kórházban elromlik a lift, akkor a gyors javítás vagy csere a legfontosabb).



Nem szigorúan ellenőrzött milliárdok

A több milliárd forint közpénz nehezen ellenőrizhető felhasználásáért nemcsak az MTSZ-t terheli felelősség. Érthetetlen, hogy az Emmi hogyan utalhatott ki éveken át állami milliárdokat úgy, hogy azok felhasználását nem ellenőrizte tételesen. Az elmúlt hónapokban kezdte el bekérni a minisztérium az alvállalkozói számlákat. Úgy tudjuk, az Állami Számvevőszékhez is érkezett feljelentés az MTSZ miskolci tagszervezetétől még Szűcs Lajos elnökösködése idején arról, hogy nem átlátható, hogyan gazdálkodik az MTSZ az államtól kapott forrásokkal, illetve komoly aggályokat vet fel, hogy a szövetség a feladatait külső cégekkel végezteti el, ami egyrészt növeli a költségeket, másrészt nem átlátható az államtól kapott anyagi támogatás felhasználásának jogszerűsége. Az ÁSZ sem foglalkozott érdemben ezzel a kérdéssel. Az állami pénzek útját azért is volt nehéz nyomon követni (és roppant időigényes a múltban történtek feltárása), mert sokszor a cégek az államtól kapott összegeket készpénzben fizették ki az alvállalkozóik részére, ami több trükközésre ad lehetőséget, mint az átutalás, és a számlák kiállítása is melegágya lehet a visszaéléseknek. A miskolciak 2018-ban feljelentést tettek a NAV-nál is, az adóhivatal viszont csak idén reagált érdemben a borsodiak beadványára és iratokat foglalt le a teniszszövetségnél.



Elengedték Szűcs Lajos kezét

Idén áprilisban a Népszavában jelent meg először, hogy Szűcs Lajos, az MTSZ előző elnöke 3,5 milliárd forintot kért a szervezet konszolidációjára az Emmi-től. A konszolidációs kérelem benyújtása után a hét elnökségi tagból öt lemondott tisztségéről. A fideszes politikust évekig megvédte a kormány, miután azonban nyilvánosságra került, hogy mennyi pénz hiányzik az MTSZ kasszájából, nem lehetett tovább ott tartani a pozíciójában. Helyét július 27-én Lázár János fideszes országgyűlési képviselő foglalta el. A politikus egy évre vállalta el a feladatot és azt ígérte, év végéig már komoly eredményeket tud majd felmutatni a vizsgálatok során. Az új vezetés feljelentést tett Richter Attila ellen, aki februárig volt az MTSZ főtitkára, és a napi ügyekért felelt, miután Szűcs Lajos nagyon kevés időt foglalkozott a szövetséggel.