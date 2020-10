Döntött az UEFA: nézők előtt játszhat Ronaldo és Messi az Üllői úton

A Juventus, a Barcelona és a Dinamo Kijev lesz a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében.

Anyagilag is vonzó ellenfeleket kapott a magyar bajnok, a spanyol és olasz bajnokság aranyérmese elleni mérkőzések extra reklámbevételeket is garantálnak a zöld-fehér klubnak. Mivel a ferencvárosiak rendelkeznek a legalacsonyabb UEFA-együtthatóval a csoportkör 32 csapata közül, továbbjutásról az ellenfelek ismerete nélkül sem volt értelme beszélni, ezúttal az Európa-liga-szereplést érő harmadik hely elérése is távolinak tűnik. Cserébe olyan klasszisok ellen léphetnek pályára tétmérkőzésen a ferencvárosiak, akiket egyébként csak a televízióban láthatnak. Az FTC volt az egyetlen csapat, amely az első selejtezőkörből indulva eljutott a főtábláig, ami mindenképpen elismerésre méltó teljesítmény. A BL mérkőzéseit ajándéknak kell felfogni, ahol minden megszerzett gól óriási siker, ha pedig pár pontot is sikerülne gyűjteni, az igazi szenzációnak számítana. "Az elmúlt tizenöt év meghatározó labdarúgóit, Messit, Ronaldót láthatjuk Budapesten, ez óriási élmény lesz mindenkinek - mondta az M4 Sportnak Hajnal Tamás, az FTC sportmenedzsere. - Szakmailag óriási kihívás lesz felkészülni ezekre a mérkőzésekre. Reméljük, minél több szurkolót be lehet engedni a lelátóra ezekre a mérkőzésekre."

"Hihetetlen ez az egész, ez óriási dolog lesz, óvatosan kell erről beszélni, de talán elcsíphetjük a harmadik helyet vagy legalábbis mindent meg kell tenni ezért - jelentette ki Botka Endre, a ferencvárosiak védője. - Minden játékosnak ez az álma, hogy egy ilyen sorozatban, ilyen csapatok ellen lépjen pályára. Olyan stadionokban fogunk játszani, melyekbe eddig szurkolóként látogathattunk el."

"Igazi sztárcsapatokat kaptunk, ellenfelünk keretei tele vannak klasszisokkal, ilyen szintű együttesekkel még nem játszottunk, ez egy tanulási folyamat lesz, mérkőzésenként akár húsz lövés is jöhet a kapumra - reagált Dibusz Dénes, a ferencvárosiak kapusa. - Igyekszünk minden meccsre a lehető legjobban felkészülni és minél nagyobb küzdelemre késztetni az ellenfeleinket." A magyar érdekeltségű csapatok közül kemény ellenfeleket kapott a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig is: a német csapat a PSG, a Manchester City és az Istanbul Basaksehir ellen lép pályára. Nem lesz könnyű dolga a Salzburgnak sem, Szoboszlai Dominikék a címvédő Bayern München mellett az Atlético Madriddal és a Lokomotiv Moszkvával találkoznak. A BL csoportküzdelmeinek első fordulóját október 20-án és 21-én rendezik.

A BL csoportbeosztása A csoport: Bayern München, Atlético Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moszkva. B csoport: Real Madrid, Sahtar Doneck, Internazionale, Borussia Mönchengladbach. C csoport: Porto, Manchester City, Olimpiakosz, Olympique Marseille. D csoport: Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland. E csoport: Sevilla, Chelsea, Krasznodar, Rennes. F csoport: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Bruges. G csoport: JUVENTUS, BARCELONA, DINAMO KIJEV, FTC. H csoport: PSG, Manchester United, RB Leipzig, Istanbul Basaksehir. A csoportok első két helyezettjei bejutnak a nyolcaddöntőbe, a harmadikok az Európa-ligában folytatják tavasszal.

Játéknapok 1. forduló: október 20-21. 2. forduló: október 27-28. 3. forduló: november 3-4. 4. forduló: november 24-25. 5. forduló: december 1-2. 6. forduló: december 8-9.