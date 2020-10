Babosék győzelemmel kezdtek, Balázs Attila kiesett a Roland Garroson

A Standard Liége hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a MOL Fehérvárt csütörtökön a labdarúgó Európa-liga utolsó, negyedik selejtezőkörében, így a belga csapat jutott a főtáblára, a magyar pedig kiesett.

Nem sikerült a bravúr a MOL Fehérvár számára, pedig a 10. percben egy kontra végén a magyar együttes szerezte meg a vezetést a belga Standard Liége otthonában. Az 50. percig a székesfehérváriak magabiztosan őrizték előnyüket, a belgák egyenlítő gólja után viszont nem tudott magasabb fokozatba kapcsolni Márton Gábor együttese. A hazaiak a hajrában két büntetőhöz jutottak, Amallah mindkettőt gólra váltotta, ezzel eldöntötte, hogy a Standard jutott az Európa-liga főtáblájára. A párharc egyoldalúságát jelzi, a Fehérvár mindössze egyszer találta el a hazai kaput.



A párharc ezen az egy mérkőzésen dőlt el, a csoportkör sorsolását pénteken 13 órától tartják Nyonban.



90+6. perc: Nincs tovább, a Standard Liége 3-1-re nyert, a Fehérvár kiesett az Európa-ligából.



90+5. perc: A második játékrészben feljegyezhettük a magyar csapat első kapura lövési kísérletét, Nikolov tekert a kapu fölé.



90+3. perc: Most már a hazaiaknak nem sietős, ez nem tetszik a fehérváriaknak, így kisebb kakaskodás alakult ki. Négo sárgult be.



90. perc: Öt perc hosszabbítás lesz. 89. perc: Houri számára ért véget a meccs, az utolsó percekre Hodzic a pályán. 85. perc: GÓL! Másodszor is büntetőt kaptak a hazaiak, ezúttal egy kifejezetten vitatható szituáció után mutatott a játékvezető a tizenegyespontra. Stopira kapott sárgát. Ezúttal is Amallah állt a labda mögé, aki duplázni tudott. (3-1)

82. perc: A harmadik hazai cserét is feljegyezhettük, Shamir váltotta Carcelát.



81. perc: Amallah eldöntette volna a meccset, az ötös jobb sarka elől lőtt el keresztben a kapu előtt.



77. perc: GÓL! A skót játékvezető büntetőt ítélt a hazaiaknak, egy bal oldali szöglet után Dussenne tűnt el a tizenhatoson belül. A szabálytalankodó Muszliu kapott is egy sárgát. A lövésnél Kovácsik elvetődött, Amallah középre bevarrta a labdát a léc alá. (2-1) A marokkói játékosnak idénybeli kilencedik meccsén ez volt az ötödik gólja.



73. perc: A gólszerző Gavory próbálkozott lövéssel, ezúttal egy picit távolabbról durrantott a léc fölé.



70. perc: Már csak húsz perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor Hangya sárgult be.



65. perc: A gólszerző Nikolics számára sincs folytatás, őt Zizivadze váltotta. 63. perc: Először változtatott Márton Gábor, Petrjak ment le, Bamgboye a pályán. 61. perc: A fehérváriak mestere, Márton Gábor kapott sárgát reklamálásért. 59. perc: Laifisz ugyan visszatért a pályára, de láthatóan nincs jól, le kell cserélni. Dussenne érkezett a ciprusi helyére. 55. perc: Laifisz és Stopira fejelt össze, mindkettejüket ápolni kell, egyelőre 9-9 mezőnyjátékos a pályán. 51. perc: GÓL! 358 perc után kapott újra gólt nemzetközi porondon a Fehérvár. Egy kisebb kavarodás alakult ki a magyar kapu előtt, Gavory 20-23 méterről, ballal lőtt a hosszú alsóba. (1-1) A találat nem kifejezetten potya, de talán védhető lett volna. 46. perc: Kezdetét vette a második játékrész. Bokadi már nem jött ki, Balikwisha állt be a helyére.



45+1. perc: Egy perc hosszabbítást jelzett a játékvezető, a ráadás másodperceiben Amallah bal oldali, lapos beadása után Fai lőtt a kapu mellé öt méterről. Nem sokkal később véget ért az első félidő.



38. perc: A hazaiak először találták el a magyar kaput, Amallah végezhetett el szabadrúgást a 16-os bal sarka elől. A labda kijött Kovácsikról, de nem lett nagyobb baj belőle.



36. perc: Újabb ígéretes magyar kontra, Nikolics szöktette a bal szélen Petrjakot, Laifisz időben visszaért, a lábáról szögletre vágódott a labda.



32. perc: Laifisz is besárgult, nem kímélte Hourit.



29. perc: Továbbra is eseménytelenül csordogálnak a percek, a Fehérvár jól szűkíti a területet, a hazaiak nem tudnak kibontakozni.



24. perc: Alábbhagyott a hazai dominancia, az elmúlt percekben a Fehérvár többször is az ellenfél térfelén tudta járatni a labdát, ugyanakkor a csapatok továbbra is adósak a helyzetekkel.



21. perc: A hazaiak csatárát, Mulekát figyelmeztette sárgával a játékvezető.



17. perc: Visszaállt a gól előtti játék, a belgák próbálnak irányítani, Kovácsiknak azonban ez idáig nem akadt dolga.



10. perc: GÓL! Labdát szerzett a Fehérvár, a vendégjátékosok pedig villámgyors kontrát indítottak. Houri passzába csak beleérni tudott Laifisz, Nikolics került így ziccerbe, ő pedig 15 méterről higgadtan a kapuba helyezte a labdát. (0-1) Érdekesség: ez volt a fehérváriak első akciógólja az El idei kiírásában.



5. perc: Jobbára a hazaiak dajkálják a labdát, egyelőre egyik csapat előtt sem adódott érdemi lehetőség.



1. perc: Elkezdődött a mérkőzés a skót William Collum játékvezető sípjára.



Standard Liége – MOL Fehérvár FC 3-1 (0-1) Stade Maurice Dufrasne, zárt kapuk mögött. Játékvezető: William Collum (skót)



Standard Liége: Bodart – Fai, Laifisz (Dussenne, 59.), Vanheusden, Gavory – Bokadi (Balikwisha, 46.) – Raskin, Cimirot, Amallah – Carcela (Shamir, 82.), Muleka. Cserék: Henkinet, Dussenne, Shamir, Tapsoba, Avenatti, Balikwisha, Pavlovic. Vezetőedző: Philippe Montanier. Fehérvár: Kovácsik – Bolla, Musliu, Stopira, Fiola – Négo, Houri (Hodzic, 89.), Nikolov, Hangya – Nikolics (Zizivadze, 65.), Petrjak (Bamgboye, 63.). Cserék: Rockov, Rus, Zizivadze, Hodzic, Da Silva, Géresi, Bamgboye. Vezetőedző: Márton Gábor.



Gólszerző: Gavory (51.), Amallah (77. – büntetőből, 85. – büntetőből), illetve Nikolics (10.)



Sárga lap: Muleka (21.), Laifisz (32.), illetve Hangya (70.), Muszliu (77.), Stopira (85.), Négo (93.)