Összeültek a NER lebontására készülő pártelnökök

Közös programot ír hat ellenzéki párt, és egyeztetések kezdődtek az előválasztások előkészítéséről.

Kezdődik a közös programírás, mert az ellenzéknek a 2022-es parlamenti választásra – A NER lebontása érdekében – közös programot kell adnia Magyarországnak – állapodott meg ebben a Párbeszéd, az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum elnöke. A hat ellenzéki pártnak a Népszavához eljuttatott közös közleményéből kiderült: az idén augusztus 13-i első pártelnöki találkozót követően csütörtökön már a második tárgyalást is megtartották. Ezen nem csupán megerősítették a korábbi megállapodást az együttműködésről, és a 106 választókerületben a közös jelöltek indításáról, hanem tovább is mentek:

Mint írták, a bizottságban a pártok szakpolitikai stábjai együtt fognak dolgozni, számos külső szakértői vélemény bevonására is törekednek majd, valamint korábbi programalkotó kezdeményezések eredményeire is építenek. Az egyeztetésen téma volt a választókerületi esélyek felmérése, és beszéltek a tervezett előválasztások részletszabályairól, amelyekről azonban csak később döntenek. Az ATV információi szerint a csütörtöki találkozón nem csak a 106 egyéni választókerületben indítandó közös képviselőjelöltek kiválasztásának menetrendje, hanem a közös miniszterelnök-jelölté is napirenden volt. Ugyanakkor az ellenzéki pártok most elsősorban az október 11-ei borsodi időközi országgyűlési választásra összpontosítanak. Kiemelték: