Már nem tanácsnok a két hónapja rács mögé zárt szegedi képviselő

A több százmilliós károkozás egyik gyanúsítottja egyik tisztségéért kapott pénzből a börtönből jótékonykodik, de mandátumát egyelőre megtartja.

Lemondok Szeged Város Önkormányzatának család-, szociális és sportért felelős tanácsnoki tisztségemről, valamint a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-ben betöltött felügyelőbizottsági (fb) tagságomról – jelentette be a városi közgyűlésnek írt, az önkormányzat honlapján közzétett szerdai levelében Joób Márton. A több százmilliós áfacsalással hét másik társával együtt gyanúsított Joób, az Összefogás Szegedért egyéni önkormányzati képviselője, egyben az MSZP politikusa – Ahogy azt a Népszava is megírta – július 30-án tartóztatta le először a Kecskeméti Járásbíróság, és jelenleg is rács mögött várja a büntetőeljárás folytatását. Most Joób Márton úgy döntött: