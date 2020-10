Százmilliókat kasszírozott a letelepedési kötvénybizniszből Rogán évfolyamtársa

Jelenleg 481-en számítanak közülük aktív fertőzöttnek.

Müller Cecília érdeklődésre elmondta, hogy a járvány kezdete óta 1234 egészségügyi dolgozó fertőződött meg a vírussal az országban, jelenleg 481 aktív fertőzött van, aki közülük most pozitív. Egy egészségügy dolgozó halt meg tavasz óta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai is emelkedő ütemet mutatnak a járványban világszerte, és Magyarországon, illetve a szomszédos országokban is ez tapasztalható. Müller Cecília hozzátette, hogy

Leszögezte, hogy továbbra is érvényes a szabály, mely szerint mindent el kell követni, hogy megelőzzük a fertőzés továbbadását. Müller Cecília az elmúlt 24 órában elhunytakról elmondta, hogy életkoruk 61 és 90 év között volt, mindegyikük esetében volt krónikus megbetegedés: jellemzően szív- és érrendszeri betegségek, egy-két esetben pedig anyagcsere betegségről volt szó (pajzsmirigy-problémák vagy cukorbetegség). Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy az őszi és téli hónapokban minden módon támogassuk a szervezetünket és erősítsük az immunrendszert: többlet C- és D-vitaminnal, sok folyadékkal. Azt kérte, hogy amikor az influenzaoltás már elérhető lesz a háziorvosoknál október második felétől, akkor mindenki, aki krónikus megbetegedésben szenved, oltassa be magát vele. Előtte telefonon kell időpontot egyeztetni az orvossal. Az Operatív Törzs jelenleg 33 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 121 osztálynál és 5 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt. Müller Cecília közölte, hogy az iskolákban elkezdődött az októbertől kötelező hőmérés, mivel a koronavírus egyik jellemző tünete a láz. Az országos tisztifőorvos úgy rendelkezett, hogy ha 37,8 fokot eléri a testhőmérséklet, akkor negyedóra után ismételt mérésre van szükség.Ki és hogyan ellenőrzi a kórházakban és szociális intézményekben a látogatási tilalmat, terveznek-e szigorítani? - hangzottak az újságírói kérdések, melyekre Müller Cecília azt válaszolta, hogy az ellenőrzés, betartás az intézmények felelőssége, és nem érkezett olyan bejelentés hogy a korlátozásokat megszegték volna. Az intézmények jogkövetőek, ezt tapasztalják. A favipirapirt tartalmazó gyógyszerek kísérleti gyógyszerként vannak jelen, egyelőre csak kórházakban alkalmazhatják őket, és csak betegség kezdeti szakaszában tűnnek hatékonynak. Akinek erre szüksége van, az az orvosi eljárás alapján hozzá fog jutni. Hogy mire lehet számítani ősszel és télen a járvány szempontjából arra Müller Cecília szerint úgy felelt, még nincs elég tapasztalat arról, hogy szezonálisan hogyan jelenik meg a vírus. Januárban már megjelent a vírus, Magyarországon márciusban mutatták ki, de még nem áll rendelkezésre minden információ róla. Az viszont elképzelhető, hogy a szezonalitás lesz rá jellemző, mint az influenzavírusra, mivel légúti betegségről van szó. Ez főleg a zárt terekben lehet akadály. Az kedvez a terjedésnek, hogy télen többet vagyunk zárt térben. Kifejtette, amikor szakorvosi javaslatra kell valamit beszerezni, akkor továbbra is személyesen el kell menni a szakorvoshoz. Ezt követően, ha a javaslat már megtörtént, akkor a háziorvoshoz nem kell személyesen elmenni, a háziorvos már annak birtokában fel tudja írni a tesztcsíkot.