Szabotálták a fideszesek Pintérék meghallgatását

Hiába hallgatta volna meg a parlament költségvetési bizottsága a letelepedési kötvényekről Varga Mihályt, Pintér Sándort és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) két vezetőjét is, a fideszesek hetedszer is elszabotálták ezt. Demeter Márta, az LMP országgyűlési képviselője lapunknak leszögezte: nyolcadszor is próbálkozik.