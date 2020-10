Börtönbe küldenék a nógrádi állatpusztítót

Több mint száz szamarat, juhot és mangalicát éheztetett és szomjaztatott állattetemek és csontmaradványok között az egyszer már elítélt férfi.

Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy volt állatorvossal szemben, aki egy Nógrád megyei telephelyen száznál is több haszonállatot: köztük 39 szamarat és mintegy félszáz juhot, jó néhány mangalicát tartott méltatlan, megdöbbentő körülmények között. Az ügyészségi portálon olvasható közlemény szerint a vádiratban részletezték, hogy az állatok nagy része hogyan soványodott le, betegedett meg vagy pusztult el. A vád szerint a telep az állatok tartására nem volt alkalmas, a területet ugyanis szemét és állati csontmaradványok borították. A vádlott nem fordított kellő figyelmet az állatokra, s azok nem kaptak megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt, vizet, és nem szélvédett, száraz pihenőhelyük sem. A szamarak patáját nem ápolták, így az állatok ízületi elváltozások miatt járásképtelenné váltak, közülük hét el is pusztult. Nem nyírták, nem körmölték a juhokat sem, közülük több is rühös lett. Bár a hatóság erre felszólította a vádlottat, még az állattetemeket sem szállíttatta el, ezzel pedig a még élő jószágokat fertőzésveszélynek tette ki. Mangalicáit – egy korábbi hatósági tiltás ellenére – egy elkerített vizes, iszapos részen tartotta, s a fémhálós kerítésből sérülésveszélyt okozó drótdarabok álltak ki. Az ügyészség megjegyezte: az egykori állatorvos vádlott kamarai tagságát a Magyar Állatorvosi Kamara 2016-ban felfüggesztette, az állategészségügyi szolgáltatói engedélyét bevonta. A férfit egyébként korábban már állatkínzás miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Most, a letöltendő börtönbüntetés mellett közügyektől meghatározott időre, az állatorvosi tevékenységtől pedig végleges hatállyal eltiltanák, és köteleznék a 260 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is.