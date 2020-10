Erre készüljön: forgalomkorlátozásokkal, sávlezárásokkal kezdődik a belvárosi metrófelújítás

A belvárosban már a héten megkezdődtek és több mint egy hónapig tartanak a pótlóbuszok biztonságos felszíni közlekedését előkészítő munkák.

A 3-as metró középső szakaszának felújításához kapcsolódó munkálatok miatt 2020. november 6-ig útszűkületekre, részleges sávlezárásokra, forgalomterelésekre és sebességkorlátozásokra kell számítani Budapest belvárosában – derült ki a BKV-nak a Népszavához eljuttatott közleményéből. A szakemberek már hétfőtől, szeptember 28-tól nekiláttak a legforgalmasabb metróvonal Lehel tér és Nagyvárad tér közötti szakaszának kezdődő felújítás előkészítéséhez, a felszíni autóbuszos pótláshoz szükséges infrastruktúra kiépítéséhez. A jelzett forgalomkorlátozásokra a Váci úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Károly körúton, a Múzeum körúton, az Üllői úton több szakaszban és helyszínen kell számítani. Az első jelentősebb forgalmirend-változás a Múzeum körúton, az Astoria Hotel előtt a jövő héten, október 5-e és 9-e között, hétfőtől péntekig tart majd az alábbiak szerint:



Ugyanakkor a BKK honlapján olvasható közlemény szerint a 2-es metró vonalán is változások várhatók a mostani és a következő hétvégén egyaránt. Október 3-én és 4-én, illetve október 10-én és 11-én – karbantartás miatt – a metró helyett pótlóbusz közlekedik az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között. A 2-es metró mindkét hétvégén a Puskás Ferenc Stadion és a Déli pályaudvar között közlekedik. A pótlóbusz az Örs vezér terén a Fehér úti buszvégállomásról indul, majd megáll a Kerepesi út elején is. A Puskás Ferenc Stadionnál a metróállomás mellett, a 95-ös autóbusz végállomása mögött lehet rá felszállni, de megáll a Hungária körút kereszteződése után, a 80-as trolibusz megállójában is.