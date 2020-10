Nehéz örökség – Bogdán László utódját keresi Cserdi

A tragikusan elhunyt polgármester, Bogdán László testvére az esélyese a vasárnapi választásnak Cserdiben. Ellenfele a falu volt rendőre.



Júliusban vetett véget életének Cserdi polgármestere, a 46 esztendős Bogdán László. A 360 lelkes baranyai falut 14 éven át irányító roma férfi a hivatalában akasztotta fel magát, tettének okát azóta is találgatják rokonai, barátai és a helybéliek. Bogdán László visszatérő szereplője volt a médiának, mivel a többségében romák lakta faluban mandátuma idején megszűnt a munkanélküliség és helyreállt a közbiztonság. Ebben egyrészt a közmunkaprogramnak volt szerepe, másrészt annak: a polgármester minden eszközzel arra ösztönözte sorstársait, hogy munkával és tanulással igyekezzenek leküzdeni nehézségeiket. Bogdán László településvezetői tevékenységét a közismerten megosztott hazai politikai küzdőtér mindkét oldalán sokan elismerték, ő azonban megőrizte függetlenségét, és sűrűn azt mondta: „Nem leszek egyik pártnak sem a szajhája”.

Tisztánlátását nem homályosította el, hogy ha dicsérőn szóltak falujáról és róla, tudta, Cserdi az út legelején jár, mert a közmunka inkább csak tréning, a jövőt arra nem lehet építeni. Ma már a közmunka nem is olyan létszükséglet a faluban, mint korábban: jelenleg 23 közalkalmazottja van az önkormányzatnak – miközben 2011-ben még 80-90-en voltak –, a Cserdiben élő aktív korúak túlnyomó többsége Pécsre, Szigetvárra és a közeli Kacsóta sajtüzemébe ingázva dolgozik, emellett 6-7 falubeli külföldön vállalt munkát. Egy fűszerkereskedő cég helyben is alkalmaz néhányakat, ottjártamkor két asszony épp szegfűszeget kanalazott kicsi zacskókba az önkormányzattól bérelt, s a munka miatt fenséges illatú épületben. Mint ők elmondták, van, hogy ez a vállalkozás 8-10 embert is foglalkoztat.



A testvér és a rendőr

Vasárnap időközi polgármester-választás lesz a faluban, két jelölt áll sorompóba, egyikük a volt településvezető falugondnokként dolgozó testvére, a 39 éves Bogdán Gyula, a másik aspiráns, a 61 esztendős Panek József, nyugdíjas rendőr. Cserdi főutcáján arról faggattam a helybélieket, hogy mi várható a voksoláson. Mindenki úgy véli, sokan elmennek szavazni, és a többség úgy látja, Bogdán Gyula a biztos esélyes. Ezt főképp azzal magyarázzák, hogy bátyja népszerű volt, így iránta is van bizalom. Bogdán Gyula jelenleg is képviselő, tavaly másodjára választották meg. Panek József is indult már kétszer, de egyik alkalommal sem járt sikerrel.



A választók háromnegyede roma, s ők nem voksolnak Panekre, jósolta egy középkorú asszony. Az se segíti őt, említette egy idős férfi, hogy a Józsi rendőrként néhányakkal összeakasztotta a bajszát.

A függetlenként induló, ám a Fidesszel szimpatizáló Bogdán Gyula azt ígéri, hogy bátyja céljait akarja megvalósítani. Ezek közül a legsürgetőbb, hogy folytatni kell a falu határában félkész állapotban levő hűtőház és logisztikai üzem építését. Bogdán László büszke volt az épülő bázisra, aminek az lenne a célja, hogy a környékbeli falvak őstermelői, illetve önkormányzati kertészetei által termelt zöldségeket feldolgozza, értékesítse. Alapvetően az unió és az állam 250 millió forintos támogatásából valósulna meg az önkormányzati beruházás, ami azonban tavasszal elakadt. Cserdi képviselő-testülete vitába bonyolódott a kivitelezővel, s mindez szerződésbontáshoz vezetett. Az építkezés hónapok óta áll, pályázattal kell új kivitelezőt keresni. Hogy milyen okok vezettek a szerződésbontáshoz, és pontosan hol tart a beruházás, arról kérdeztem Bogdán Gyulát, ám ő kihátrált a válasz elől, mondván, nem lát bele a történetbe, mindent a bátyja intézett. Azt se tudja a testvére vonásait magán viselő jelölt, hogy mit termel majd és miképp értékesíti az áruit a 16 ember foglalkoztatására tervezett üzem, s nincs képben arról sem, milyen piackutatás és megtérülési számítások előzték meg a beruházást. Arra azonban felkészült Bogdán Gyula, hogy a tervezett költség a beruházás elhúzódása miatt aligha lesz elég, ám hogy a hiányzó pénz honnan teremthető elő, arra egyelőre nincs ötlete.

Panek József épp azért akar indulni, mert képtelenségnek tartja, hogy Cserdi képviselő-testületének ennyire nincs fogalma az üzemről és a beruházás jelenlegi állásáról. Panek szerint évek óta nincs a Cserdiben falugyűlés és közmeghallgatás, amin a település vezetése számon kérhető lenne. Az őslakosnak számító ex-rendőrt többen is biztatták, hogy induljon, mert rendet kell végre teremteni a falu átláthatatlan gazdálkodásában. A szintén független, ám inkább a baloldal felé húzó jelölt – eddigi választási tapasztalatai alapján - tudja, hogy kevés az esélye, s ha meg is választják, egyedül marad a Bogdán Gyulával együtt-gondolkodó testületben. Úgy tűnik, vasárnap bárki is nyer, nehéz örökséget vesz át, s nemcsak Bogdán László emléke miatt, hanem azért is, mert a falu reményeit megtestesítő zöldségfeldolgozó megvalósítása és üzemeltetése egyelőre meghaladni látszik az önkormányzat „képességeit”.