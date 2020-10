Valter lehet az új példakép

Szokatlan időpontban, kiegyenlítettnek ígérkező küzdelemmel és magyar kerékpárossal rajtol el szombaton az olasz országúti körverseny.

Szombaton rajtol az olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia, amely hagyományosan az első az esztendő háromhetesei közül, viszont idén a koronavírus-járvány okozta anomáliák miatt előbb rendezték meg a Tour de France-t. Májusban Budapest adott volna otthont a Grande Partenzának, az első három szakaszt rendezték volna Magyarországon, ám ezt a pandémia meghiúsította.

A 176 fős mezőny így a Palermo közelében található Monrealéból vág neki a küzdelemnek. A kerékpárosok 3497,9 kilométert tesznek meg, amíg október 25-én célba érnek Milánóban. Noha hazánkba idén nem látogat el a rangos esemény, Valter Attila személyében 2007 után újra lesz magyar résztvevője. A 22 éves, Tour de Hongrie-győztes bringás Bodrogi László – aki hét alkalommal állt rajthoz a három legnagyobb körversenyen – után második magyarként vesz részt háromhetes viadalon, miután bekerült csapata, a CCC nyolcfős keretébe.

„Hatalmas öröm és elismerés az egész magyar kerékpársportnak – mondta a Népszava érdeklődésére dr. Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöke. – Beérett az a több éves közös szakmai munka, amelynek keretéül az új sportágfejlesztési stratégia szolgál, és ma ott tart, hogy a magyar kerekesek nemzetközi szinten is jegyzett versenyzőként vannak jelen” – véli az elnök, aki szerint három feltétele van az ilyen teljesítménynek: a született tehetség, az alázatos, kitartó munka a versenyző részéről, és a támogató közeg a szülők, edzők, sporttársak és a szövetség oldaláról.

A holland In de Leiderstrui szakportál egészen odáig ment, hogy az összetettben legjobb 25 év alatti kerékpárosnak járó fehér trikó tíz legnagyobb várományosa közé sorolta Valtert, aki a távirati irodának elmondta, nagyon örül, hogy ilyen hosszú idő után ő képviselhet a hazánkat újra háromhetesen.

„Szeretnék szökni és szakaszokon top tízes, ötös vagy akár még jobb helyezéseket elérni. Egy szakaszgyőzelemnek nagyon örülnék, de ha úgy indulnék el, hogy csak éljem túl ezt a három hetet, akkor ez nem sikerülhet, márpedig maradandó eredményt szeretnék elérni” – jelentette ki Valter, aki remélhetőleg nem egyedül veti meg a lábát a világelitben, ugyanis immáron Peák Barnabás is world tour csapatban teker, míg Filutás Viktor, Pelikán János, Dina Márton, vagy épp Fetter Erik szintén topligás pro-kontinentális és kontinentális külföldi csapatokat erősít.

„Hisszük és bízunk benne, hogy ezek a versenyzők is nagyon hamar lehetőséghez jutnak majd” – mondta érdeklődésünkre Princzinger, aki szerint Magyarországon tudatos utánpótlás nevelés zajlik, ami nem csupán a tehetséggondozásból áll.

„Fontos az edzőképzés és a megfelelő infrastrukturális környezet kialakítása. Ehhez rengeteg segítséget kapunk, és egyre több szponzor jelenik meg a most már jól látható, trendi és erősödő brand értékkel rendelkező bringasport környékén” – tette hozzá az elnök, aki szerint még rengeteg a tennivalójuk, lévén 12 szakág jogos igényeit kell kiszolgálniuk, többek között pályaépítési, versenyeztetési, utaztatási és eszközbeszerzési oldalról.

Az MKSZ igyekszik minél többeket megszólítani, az év elején éppen ezért indította el a „Gyere Bringázni” nevet viselő kampányát, amelyet a járvány megakasztott.

„Ezt újra fogjuk indítani, hiszen pontosan arról szól, hogy a falakon ne csak híres focisták, vagy Forma-1-es pilóták képei lógjanak, hanem a kerékpáros ikonok is példakép szerepet tölthessenek be a fiatalok előtt. Tavaly kiválasztottunk bringás nagyköveteket és kisköveteket az utánpótláskorú biciklisekből, akiknek médiaképzést és megjelenési lehetőséget biztosítunk a jövő szezonban. Így a gyerekek egymást is motiválják majd, hogy igenis lehet Bodrogi, vagy Valter nyomdokaiba lépni” – zárta szavait az MKSZ elnöke.