Láthatatlan koronások

Korántsem biztos, hogy csökken a koronavírusos betegek száma, az új eljárásrend miatt pusztán nem kerülnek be a statisztikába azok a betegek, akiket a háziorvos teszt nélkül diagnosztizál – tudta meg lapunk. Esetükben hatósági házi karantén sincs, így könnyen lehet, hogy ha az érintett otthon is marad, a családtagok már nem. A tünetmentes vírushordozók pedig akár hetekig is fertőzhetnek.

Egy héttel későbbre tudtak szabad időpontot adni koronavírus PCR-tesztre a fővárosi Synlab magánlabornál és további öt nap, mire eredményt is kap a beteg. Az eset nem egyedüli, a laborok kapacitásai mindenhol kimerülőben, elérték a teljesítményük maximumát, így a legtöbb beteget már nem is tesztelik. Az új eljárásrend szerint a háziorvos is koronavírusos betegnek nyilváníthat valakit a tünetei alapján. Egyre több beteg esetében már ez a gyakorlat, azonban mindez jelentősen torzítja a járványról megjelenő adatokat. Müller Cecília országos tiszti főorvos kedden még úgy nyilatkozott: az utóbbi hetekben jelentősen változott a járvány dinamikája, ami kedvező jelenség és lassulni látszik az emelkedés, mert bár még mindig növekszik a pozitív esetek száma, de csak alulról közelíti meg az ezret, nem fokozódik az emelkedés. „Bízzunk benne, hogy ez így is marad” – tette hozzá. Érdemes azonban kicsit alaposabban is megvizsgálni a kijelentést, hogy lassul az emelkedés. Ez ugyanis korántsem biztos. Mindössze annyi történt, hogy nem tudnak eleget tesztelni, és sok háziorvos anélkül nyilvánítja betegnek a praxisában lévőket, hogy PCR-tesztet végeztetne. Ezek a betegek azonban nem kerülnek be a koronavirus.gov.hu oldalon naponta megjelenő statisztikába, hiszen nem teszttel igazolt Covid–19-fertőzöttek. Ahogyan arról a koronavírus-információs vonalon tájékoztatnak: a honlapon megjelenő, aktív fertőzöttek számát mutató statisztikában csak a teszttel igazolt koronavírus-fertőzöttek szerepelnek.



Döntés kérdése az otthonmaradás

A probléma azonban nemcsak az, hogy valótlan képet mutat a statisztika, hanem az is, hogy ha valakit a háziorvos nyilvánít betegnek, az még csak hatósági házi karanténba sem kerül, a háziorvos ugyanis ezt nem rendelheti el, ő csak arra kérheti a beteget, hogy maradjon otthon. Ha az érintett ezt nem teszi, annak nincs semmiféle szankciója. A statisztika szerint ráadásul több mint 20 ezer aktív fertőzött van az országban, ám hatósági házi karanténban mégis csupán alig 2000-rel több ember, csaknem 22 ezer fő van, pedig hatósági házi karanténba nemcsak az igazolt fertőzöttek és a szoros kontaktok kerülnek, hanem azok is, akik külföldről térnek haza. A helyzet egyébként Müller Cecíliának is okoz némi fejtörést, hiszen egy nappal a korábbi optimista kijelentés után már arról beszélt a héten szerdán: nem kedvezőek az adatok a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévőket illetően, az összes pozitív esetszámhoz képest ugyanis a kórházban ápoltak száma növekszik. Ez persze nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy nem tesztelünk eleget, miközben egyre többen betegek. Ennek köszönhetően úgy is emelkedhet a kórházba kerülők száma, hogy az igazolt fertőzötteké nem lesz lényegesen magasabb. A statisztikával tehát nem jutunk előbbre. „A fő gond az új eljárásrenddel, hogy ha a gyanús esetként jegyzett beteg otthon marad is, a családtagjai már nem feltétlenül, a háziorvos ugyanis nem írhatja elő, hogy az egész család zárkózzon be” – mondja lapunknak Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Ő már több betege esetén is javasolta a karantént. „Néhány gyereket tesztelni is küldtünk, volt köztük pozitív, de zömében én inkább teszt nélkül javaslom az otthon maradást, ha tényleg maximum egynapos tünetekről van szó, vagy az osztályban felmerült a gyanú” – részletezi. „Amikor úgy döntök, hogy egy beteg már mehet közösségbe, akkor semmivel sem tudom igazolni, hogy ő valóban negatív, hiszen nem volt első teszt és nem tudom onnan számolni a két hetet” – erről a problémáról már Komáromi Zoltán háziorvos beszélt lapunknak. Ő nem érti, miért nem rendelik el a tesztet a háziorvosok, főleg, hogy nincs semmiféle keret, amibe bele kell férni. Neki tavasszal két koronavírusos betege volt, most 36-nál tart, pedig mint mondja, még messze a vége.

A magánlaborok jelentenek

Az operatív törzstől és az Emberi Erőforrások Minisztériumától kértünk tájékoztatást arról, hogy a koronavirus.gov.hu oldalon naponta megjelenő igazolt betegszámban szerepelnek-e azok, akik magánlaborban teszteltettek és aznap lett pozitív a tesztjük, illetve akiket teszt nélkül a háziorvos nyilvánít betegnek, de kérdéseinkre nem érkezett válasz. Mivel az érintettek többsége már magánlaborban teszteltet, lényeges kérdés, hogy azok, akik ott kapnak pozitív eredményt, bekerülnek-e a rendszerbe, esetükben elrendelnek-e hatósági karantént és kontaktkutatást. Mivel a kormánytól nem kaptunk választ, több magánlabort is megkerestünk. A Kelen Kórháztól végül megtudtuk: a magánlaborokban végzett összes teszt eredménye két központi rendszerbe kerül, kötelezően. Az egyik az EESZT, amibe az összes orvos-beteg találkozást jelenteni kell (a köz- és magánfinanszírozott ellátásokat egyaránt), ide kerül az összes elvégzett teszt eredménye (a pozitívok és a negatívok is). A másik az OSZIR, a járványügyi rendszer, ebbe csak a pozitív esetek kerülnek. Ennek alapján vélhetőleg a napi fertőzöttek számában a magánszolgáltatók által szűrt esetek eredményei is benne vannak – írták. Vagyis: aki azt reméli, hogy ha nem állami intézményben csináltat tesztet, kívül maradhat a radaron, az csalódni fog.

A hordozók hónapokig fertőzhetnek

„Egyre-másra hallani arról, hogy valakinek egyáltalán nincs tünete vagy akár nem is volt, de mégis akár négy-öt hete pozitív a PCR-tesztje. Ők a vírushordozók, akik észrevétlenül fertőznek” – mondja Falus András immunológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az érintettet többnyire utazás vagy kontaktkutatás miatt tesztelték, és így derült ki, hogy pozitív. Mivel azonban a tesztelő laborok Magyarországon zömében elérték kapacitásaik határát, már nem tudnak annyi tesztet végezni, amennyi szükséges lenne ahhoz, hogy kiszűrjük a vírushordozókat, kontaktjaikat és a gócokat. Így ők észrevétlenek maradnak és fertőznek másokat. „Tavasszal mindenki aggódott és félt, kevesebbet találkoztak az emberek, de ez mára alábbhagyott. Így a vírushordozók is többeket tudnak megfertőzni akár csak a kilélegzett levegőjükkel egy tömött buszon” – mondja Falus András. Kifejti, a szervezet vírusra adott válasza függ az immunrendszertől, de legalább ekkora szerepet játszik a genetika is, valamint a táplálkozás, a mozgás, az életmód és a mentális állapot is. „Egy depres­sziós­ embernek helyből rosszabb az immunrendszere, így nála intenzívebb lehet a vírus, nagyon nagy egyéni eltérések vannak a fertőzésre való reagálásban” – mondja a szakember. Lapunknak egy neve elhallgatását kérő tüdőgyógyász szakorvos is beszélt arról: ha a tüdő CT-vizsgálata nem igazolja a tüdő működő szövetében koronavírus-fertőzésre utaló tüdőgyulladásos eltérést, akkor a betegség utáni fulladás pszichés tünet is lehet. „A vírus nagyfokú fáradékonysággal jár, ez pedig kiterjedhet akár a légzőizmokra is, ami okozhat fulladásérzést akkor is, ha egyébként normális a légzésfunkció. A gyakorlatban is látjuk, hogy bár normális a laboreredmény, a beteg mégis fullad. Ilyenkor a pszichés okokat is érdemes számításba venni, hiszen ez a betegség pszichésen is megterhelő” – mondja a tüdőgyógyász.

A szív és a vese is érintett lehet

Az utóbbi hetekben több hír is megjelent arról: a koronavírus több szervet érintő betegség, hosszú távon hatása lehet a szív, a vese és az agy működésére is. Ezzel kapcsolatban az immunológus elmondta: a Covid–19 tulajdonképpen légúti fertőzésként induló érbetegség, az ereket, nyálkahártyát érinti. „Hatására megnő az erek áteresztő képessége, így alakul ki ödéma. Azért helyeződött a hangsúly a tüdőre, mert az gyorsan megjelenő tünet volt, hiszen elég hamar észrevehető, ha valaki fullad. Később jöttek rá, hogy más szervekben is okoz károsodásokat. Őrületesen gyorsan változnak az információk, augusztusban még nem tudtuk azt, amit most” – részletezi Falus András. A szakember azt javasolja: lehetőleg rendszeresen szedjenek D-vitamint a magyarok, mert ez bizonyítottan javíthatja a szervezet koronavírusra adott válaszát. „Rengeteg ember esetében akkor jön elő a szív- vagy vesebetegségre való hajlam, amikor valamilyen káros hatás éri. A koronavírus lehet ez a káros hatás, ami a környezeti hatások és az egyéni genetikai jellegzetességek miatt tüdő-, szív- vagy veseproblémákat is eredményez” – mondja az immunológus. Szerinte ha valaki átesett a betegségen, annak érdemes további kivizsgálást kezdeményeznie, ha valamilyen egyéb tünete jelentkezik. Kiemelte: mindenkinek maszkot kellene hordani zárt térben, mert ez valóban jelentősen csökkenti a megfertőződés esélyét.