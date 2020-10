"Vörösség borított be mindent, eltűntek a tereptárgyak és nyomasztó volt a csend"

Aligha járhat magában a béremelés, amelyről most állapodott meg az orvoskamra a miniszterelnökkel – derült ki a köztestület vezetői által tartott sajtótájékoztatón. A jelentős jövedelememelkedés vélhetően együtt fog járni bizonyos struktúraátalakítással és az orvosok jogállásának egységesítésével.

Egy rezidens életkortól függően 7-800 ezer forint körüli alapbért fog kapni, az idősebb orvosok 2,4 millió forintot is kereshetnek – számolt be Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke Orbán Viktorral zajló a szombat délelőtti egyeztetéséről. A kamara vezetőit szombat délelőtt tíz órakor fogadta a kormányfő, miután Pintér Sándor belügyminiszterrel a nyár eleje óta egyeztettek az orvosok béremeléséről. A teljes emelés összege három részletben érkezik az orvosokhoz: január elsejétől 65-70 százalék, 2022 és 2023 év elején pedig a további hátramaradó két részlet. A kamara szerint az emelést foglalkoztatási formától függetlenül valamennyi olyan orvosnak meg kell kapnia, aki a közfeladatot lát el. Így valószínűleg a háziorvosok és a vállalkozási formában dolgozók is hozzájutnak. Kincses Gyula szerint – bár a részletekbe nem bonyolódtak bele – azzal a miniszterelnök is egyetértett, hogy a sokféle jogállást az egészségügyben egységesíteni kell. Arra a kérdése, hogy volt-e szó a szakdolgozókról, Kincses azt felelte: ez a tárgyalás nem erről szólt, ők az orvosok képviseletében jártak Orbán Viktornál. Az elnök arra a kérdésre, hogy akkor most mekkora arányú bértöbbletre számíthatnak az orvosok, azt válaszolta: a miniszterelnök a kamara által készített bértáblát fogadta el. Ha ez megvalósul, megduplázódik az érintettek jövedelme. „A miniszterelnök tett egy gesztust, nem vagyunk mohók” -utalt a sajtóban elterjedt 120 százalékos emelésre. Beszélt arról is, hogy a hálapénz megszüntetésének előfeltétele, de nem a megoldása az orvosi bérek rendezése. Hozzátette: „Nagyon elkötelezettek vagyunk a felszámolásában, de a béremelésen kívül még számos eszközre szükség van. Így a büntető törvénykönyv módosítására is, a tervek szerint a jövőben a hálapénzt adó és az azt elfogadó is büntethető lesz.” Lénárd Rita alelnök mindezt kiegészítette azzal, hogy a lépés bevezetéséhez lakossági kampányt is szükségesnek tartanak, mert most sokan a félelem béreként adnak borítékot. Az emberek ugyanis azt hiszik, hogy enélkül nem kapnak tisztességes ellátást. Noha nem volt témája a miniszterelnöki találkozónak a struktúraátalakítás, a magán és a köz szétválasztása, de Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy rendezni kell azt visszásságot, hogy a közintézmények orvosai a magánszektorban is dolgoznak. Kincses szerint a jövőben az orvosnak egy munkahelyből is meg kell tudni élnie. Álmos Péter alelnök bejelentette: amint a közönyben megjelenik az orvosi kamara bértáblája, az eddig összegyűjtött többletmunka-felmondások értelmüket, hatályukat vesztik. Hozzátette: a jelenlegi intézményrendszer a mostani létszámmal nyilvánvalóan fenntarthatatlan. Ezért elkerülhetetlen, hogy a bértábla bevezetésével megkezdődjön a struktúra átalakítása „hiszen egy hiányos, pazarló egészségügyet nem lehet fenntartani”.