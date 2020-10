Tubán is bárki lehet szólista

Szentpáli Roland tubaművész komponál is, legutóbb Londonban jelent meg szerzői lemeze. A tubán is meg kell tanulni, a helyes technikát, és akkor bárki lehet zenekari tag, vagy akár szólista, nemtől függetlenül.

A londoni Toccata Classics kiadó egy olyan lemezt jelentetett meg, amelyen Szentpáli Roland tubaművész és zeneszerző három alkotása szerepel. „A Tubaversenyt 24 évesen komponáltam, fontos szerepet tölt be eddigi életművemben, de nem mondanám, hogy fő mű. Azért került rá a lemezre, mert azt a zenei világot képviseli, amit az angol kiadó preferál. Nekik pontosan ez a folklóros irányzat kellett: egy olyan fiatal magyar zeneszerző, akinek identitása hangsúlyosan kimutatható alkotásaiban” – mondta megkeresésünkre a művész. Manapság nem feltétlenül derül ki, egy zeneszerző művét hallgatva, milyen nemzetiségű is lenne, még egy brazil komponista is olyan technikákat alkalmaz, mint a kortárs németek. És fordítva, mégha egy német zeneszerző ír is szambát, a feldolgozásmód, a technika akkor is a saját világában mozog. De valójában ők nem írnak szambát. „A lemezre pontosan azért kellettek a korai darabjaim, mert ezeken erősen érződik a kodályi-bartóki vonal, noha a feldolgozáskor használt eszközeim nem teljesen olyanok, mint az övéi voltak. Rengeteg dzsesszt és népzenét játszom, és a kiadónak pontosan az a kettősség tetszett: a kelet-európai ízű népies témák, amelyeket azokkal a stíluselemekkel ruháztam fel, amiket a dzsesszimprovizációim során használok” – derül ki a Szentpáli Roland további magyarázatából. Ezt a darabot egy franciaországi tubaversenyre rendelték tőle, a szervezők is ezt várták. A másik két mű, ami a lemezre került, a Rapszódia (2007-2012) és a Három tánc (2007), ezekben tuba már nincs, előbbiben a szólista Szepesi Bence, ő három hangszert szólaltat meg, klarinétot, szaxofont és tárogatót. Utóbbiban azonban ismét játszik Szentpáli szaxkürtön, szaxofonon pedig Szepesi. Ezekre is a népzenei alapanyag a jellemző. „A Rapszódia első és harmadik tételének népies dallamait én találtam ki, a második tételben azonban egy valódi szabolcsi népdal, a Felülről fúj az őszi szél, szólal meg. Amikor ezt komponáltam Hong Kong-ban éltem, játszottam, a dallamot a hazaszeretet, a honvágy kifejezésére építettem a műbe, arról a vidékről származom, nyíregyházai vagyok. Ez bartóki minta, ő is maga kitalálta népi jellegű dallamokkal dolgozott” – fejtette ki a zeneszerző. A Három tánc című darab korábban született, de egy Szepesi Bencével és Marosi László karmesterrel, aki a lemezen is vezényel - közös munka után, úgy döntött Szentpáli, átírja úgy, hogy ketten játszhassanak benne. A szaxkürt nálunk ritka, neki egy olyan példánya van, amit maga Adolphe Sax készített. Az utóbbi két műben azonban az is látszik, hogyan távolodott a kezdeti kodályi-bartóki mintáktól modernebb irányokba a zeneszerzői világa. A dzsesszes hangzás meghatározó, de valójában ezek klasszikus alapú művek, nincs bennük improvizáció. Végignézve Szentpáli zeneszerzői életművén, feltűnő, hogy nem csak eredeti előadási darabok, hanem az oktatásban felhasználható művek, leginkább átiratok is szép számmal jelen vannak. Meg kellett teremteni egy egész világot a hangszerre, hiszen nem régen kezdett kilépni a szimfonikus zenekarok mélyéről, szóló szerepben megjelenni. Sokat fejlődött a hangszer és a játékosok technikája is az utóbbi időkben, egy nemzetközi verseny résztvevői közül, akár négyen-öten is kezdhetnének szólókarriert, de nagy zeneszerzők közül kevesen komponáltak tubára. Szentpáli igyekszik minél többet tenni azért, hogy az irodalom gazdagodjon, szerencsés, mert tud akár Eötvös Péterrel, de a fiatalabb zeneszerzőkkel is konzultálni. És rendel is zenét, akiktől úgy gondolja, minőségi munkákat kaphat: Bella Máté, Varga Judit, Gyöngyösi Levente nevét említi. Ma már egy másik, régen elképzelhetetlen jelenségnek is tanúi lehetünk, nőket látunk tubázni. „Két évvel ezelőtt doktoráltam, a témám a modern zenekar volt: egy mai zenekarnak nincsenek sem nemi sem faji, sem másmilyen előítéletei. De az első nők a bécsiekhez vagy a berliniekhez azért kerültek csak későn be, a hatvanas években, mert úgy gondolták, hogy nincsenek megfelelő erőnlétük. De egyszer csak nem találtak férfi hárfást, így a Bécsi Filharmonikusokhoz felvettek egy nőt, de őt még kiültették a zenekar szélére. A kritikusok szerint azért nem volt jó egy női tag, mert zavarta fiatal férfi kollégáit a koncentrálásban. Azonban az összes hangszeren való játék az alapos stúdiumokon múlik, a tubán, ha valaki megtanulja a helyes technikát, képes lehet játszani rajta nemtől függetlenül. Infó: Roland Szentpáli Three Concertos Tuba Concerto Three Dances Rhapsody Roland Szentpáli, saxhorn, tuba Bence Szepesi, clarinet, saxophone, tárogató Győr Symphonic Band László Marosi Toccata Classics, London, 2020