Évek óta tartó folyamat eredménye az, hogy a Playstation megválik fizikai hordozóitól, és egyben az egyik leglogikusabb döntés, ha a játékipar életben szeretne maradni.
A muzsikust ezekről is kérdeztük, de szóba került doktori disszertációja és londoni élete is.
Mi baj lehet belőle, ha egy lemez címében benne van a Duna és egy kis szójátékkal még a „kék" is?
A nagyszerű jazzgitáros-zeneszerző, Juhász Gábor triója – az Amadinda Ütőegyüttesből ismert Holló Auréllal kiegészülve – merész vállalkozásba fogott. A négy muzsikus Bernstein klasszikusa, a West Side Story legismertebb témáit helyezte radikálisan új kontextusba.
Február elseje nevezetes dátum a lemezezés történetében: 1949-ben ezen a napon mutatta be a 45-ös fordulatszámú korongot az RCA (Radio Corporation of America) Records.
A legendás amerikai zenekar és a fiatalon meghalt énekese által ikonikussá tett épületét régóta hajléktalanok lakták.
A francia-svájci jazztrombitás, Eric Truffaz ismét filmzenéket értelmezett újra.
Ilyen zene nincs. Illetve eddig nem volt.
Földes László, azaz Hobo szerint a Torta című dal szövege verte ki a biztosítékot 1981-ben, s a Szomjas György rendezte film zenéjét már a megjelentetés előtt betiltották, s csak 1993-ban adhatták ki, de csak kazettán és CD-n.
Azért azt már tényleg nem bánja senki, hogy nem akarnak forradalmat csinálni.
A szabadság hegedűdallamai.
Királyok és királynők, címmel dupla lemezes albummal jelentkezett a Szent Efrém Férfikar, aminek már a címe is egyfajta kettősségre utal. De mi történik valójában a 22 számban?
Búcsút mondtak a macsó imidzsnek.
A Borbély Mihály Polygon hat éve működő, különleges trió, amelyben a névadó-zenekarvezető mellett Lukács Miklós cimbalmozik és Dés András ütőhangszereken játszik.
Blessing (Áldás) címmel jelent meg a Rafael Mário Trió új lemeze. Kilenc tétel fiatalságról, életről, szülővé válásról.
Az elmúlt hetekben három fizikai kiadványt, azaz cédét kaptunk, még mindig van létjogosultságuk letöltés, streamelés mellett, örömmel, sőt lelkesedéssel hallgattuk őket.
A magyar folklór és a kortárs improvizatív zene magasrendű szimbiózisa született meg a Hajdu Klára Quartet és a klarinétos-szaxofonos Borbély Mihály együttműködéséből. A Fúvom az énekem című lemez ritka kincs.
Negyven év hiátus után új albummal jelentkezett a svéd pop szuperformáció, az ABBA, amely több mint csak egy zenekar.
A szokásos témáiról, de érettebb hangon énekel Billie Eilish a nemrég megjelent, második stúdióalbumán.
A jazz, blues, soul és funk határán egyensúlyozó Kéknyúl koncertlemezt adott ki, amelyen négy új dal mellett régebbi számaik újraértelmezése hallható. Premecz Mátyás zenekarvezetőt kérdeztük.
Christoph Koncz Mozart eredeti, Salzburgban őrzött hegedűjén vette fel a halhatatlan szerző öt hegedűversenyét. Lemeze azonban ettől függetlenül is figyelemre méltó.
A legendás zongorista és zenekarvezető, Thelonious Monk hagyatékából olyan koncertfelvétel került elő, amelynek keletkezési körülményei az afroamerikai polgárjogi mozgalom szempontjából is érdekesek.
A kétszeres Kossuth-díjas Kaláka alapítója, Gryllus Dániel nemrég ünnepelte hetvenedik születésnapját. A teljesség felé című új lemezén olyan pályatársakkal énekel együtt, mint Bognár Szilvia, Both Miklós, Ferenczi György, Palya Bea, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Szalóki Ági és Szirtes Edina Mókus.
A Hungaroton adott közre a zongoraművésznő koncertjeiből.
Szentpáli Roland tubaművész komponál is, legutóbb Londonban jelent meg szerzői lemeze. A tubán is meg kell tanulni, a helyes technikát, és akkor bárki lehet zenekari tag, vagy akár szólista, nemtől függetlenül.
Nemrégiben jelent meg László Attila Concerto jazz-gitárra és kamarazenekarra című, nagyobb lélegzetű kompozíciójának lemezfelvétele.
Pat Metheny hatvanöt évesen már nem akar megfelelni a zeneipar elvárásainak és a munkamódszere is megváltozott. Az eredmény: meglepő, öntörvényű, eklektikus új stúdiólemez.
Báthory–Balassi–Bem–Balatonboglár. Ezzel a címmel jelent meg Rosonczy-Kovács Mihály zenekara, a Hungarian FolkEmbassy új, a lengyel-magyar barátság témájára épülő lemeze.
A hangulatos és változatos Adventi kalendárium azoknak készült, akik szeretnének megőrizni valamit az ünnep régi fényéből.