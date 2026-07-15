Újratöltött Kopaszkutya – 30 év után, immár bakeliten is kiadták a HBB egykor meg sem jelenhetett lemezét

Földes László, azaz Hobo szerint a Torta című dal szövege verte ki a biztosítékot 1981-ben, s a Szomjas György rendezte film zenéjét már a megjelentetés előtt betiltották, s csak 1993-ban adhatták ki, de csak kazettán és CD-n.