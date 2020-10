Karanténba került egy borsodi város rendőrségi osztálya

Állítólag többen is pozitívak lettek.

Ezt posztolta a Zsaruellátó Facebook-oldala. Vagyis a jelek szerint a rendőrségen belül is tömegesek a megbetegedések, csak egyelőre kevés eset látott napvilágot.



Az üggyel kapcsolatban kerestük a rendőrséget is, amint megérkezik a hivatalos reakció, cikkünket frissítjük. Mint arról a Népszava is beszámolt, szeptember közepén 34 fertőzöttet tartottak számon az állományon belül. A Teve utcai rendőrpalotában is volt, akinél beigazolódott a koronavírus.