November végén üthet be a koronavírus-katasztrófa Magyarországon

Az elmúlt 12 hónap intézkedéseit mutatja be a főpolgármester a következő napokban, ugyanis október 13-án lesz egy éve, hogy megválasztották.

Karácsony Gergely szombaton a Facebook-oldalán a szociális intézkedések bemutatásával kezdte az értékelést. Megemlítette, hogy ingyenessé tették a BKV-bérletet az álláskeresőknek, bérkiegészítő Budapest-pótlékot vezettek be több mint húszezer, alacsony keresetű, fővárosi közszolgáltatásokat ellátó dolgozónál, és háromoldalú megállapodással építik vissza mintegy kilencszáz kulturális dolgozó közalkalmazotti jogait. Többlettámogatást adtak az idősotthonoknak és a hajléktalanellátásnak, bővítették a hajléktalan embereket ellátó szálláshelyeket, a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet idején pedig több mint félmillió adag ételt biztosítottak ingyenesen a budapesti szociális intézményekben élőknek - írta. Tudatta: megalakult a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács és a Fővárosi Idősügyi Tanács, valamint létrehozták a Fővárosi Álláskeresési Irodát. Emellett a járvány okozta gazdasági problémákra fókuszáló megállapodást kötöttek a munkájukat elvesztő állampolgárok és a közvetlenül érintett mikro-, kis- és középvállalkozások segítésére. A járványügyi védekezésben dolgozók gyermekeinek és más rászorulóknak ingyenes nyári táborozási lehetőséget biztosítottak, és tízezer forinttal támogatták a fővárosi gyerekek nappali táborozását - olvasható a bejegyzésben. „Egy éve már, hogy megtisztelő felhatalmazást kaptunk közös otthonunk irányítására. A város iránti szeretetünk és elkötelezettségünk alapján foglaltuk programunkba: Budapest mindenkié. Egy élhető és emberközpontú városért dolgozunk, ahol minden budapesti érzi, hogy számít a szava. A nemzet fővárosában célunknak és feladatunknak tekintjük, hogy egymástól eltérő világnézetű emberek, egymást tiszteletben tartva, békében élhessenek együtt. Azzal járulunk hozzá Magyarország újrademokratizálásához és a politikai kultúraváltáshoz, ha soha nem azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket, budapestieket. Gondoskodó Budapestről szólt a programunk, aminek végrehajtására megtisztelő felhatalmazást kaptunk egy éve. Vállaltuk, hogy jobban törődünk az itt élők életével, egészségével és otthonaikkal. Jobb egészségügyi ellátást és nagyobb biztonságot a lakhatásban, és több segítséget azoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek. Nyitott városvezetést ígértünk, ahol átlátható a működés és ahol napi szinten véleményt mondhatnak a városlakók az őket közvetlenül érintő döntések előtt. És zöldebb várost is ígértünk, olyat, amelyik nem dugja homokba a fejét a klímaválság kapcsán, hanem ma cselekszik a jövőért. Olyan várost, ahol több fát ültetünk, mint ahányat ki kell vágni, ahol élhetőek az utcák és a terek és ahol gyorsabban és biztonságosabban lehet eljutni a város egyik részéről a másikba. 5 évre ígértük mindezt. De fontos, hogy már most, az első év végén megálljunk egy pillanatra és számot adjunk eddigi eredményeinkről. Derüljön ki időben az is, hogy hol van szükség korrekcióra! Hiszen mi sem vagyunk tévedhetetlenek, a sikereink közösek a budapestiekkel, ha hibáznánk, akkor nekünk magunknak kell képesnek lennünk annak kijavítására. Nehéz év van mögöttünk. A koronavírus okozta válság fenekestül forgatta fel a mindennapjainkat, a mi munkánkat is pár hét leforgása alatt kellett teljesen újraszervezni. A válság miatt bevételeink visszaestek, kiadásaink megnőttek és a kormányzati elvonások is nehezítik terveink megvalósítását. De a járvány is bebizonyította, hogy a célok helyesek: több gondoskodásra, több együttműködésre és egészségesebb, zöldebb városra van szükség. Csak így tudunk a válságból kilábalni. Nézd meg, hogy mit végeztünk eddig, hiszen Budapest most már a tiéd is!” - írja a főpolgármester az online is elérhető eredményleltár bevezetőjében.