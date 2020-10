Vehet akárhány lélegeztetőgépet a kormány, az ápolókon áll, milyen esélyei vannak a betegnek

A Fidesz frakcióvezetőjének támogatói annyira nem lelkesednek az ötletért, az ellenzéki politikus Hódmezővásárhelynek segítene a hívással.

Érdekes diskurzusra kerülhet sor hamarosan, mivel szombaton a szerencsi piacon összeakadt Márki-Zay Péter és az éppen kampányoló Kocsis Máté. Az ellenzéki politikus itt megragadta az alkalmat és elkérte a képviselő telefonszámát is. A Fidesz frakcióvezetője minderről Facebook-oldalán számolt be. Mint írta, lenne pár kérdése a városvezetőhöz. "Mindenképpen megkérdezném egyszer tőle, hogy Koncz Feri barátom tragikus halálát hogyan volt képes összehozni a “szerencse” fogalmával. Korábban azt mondta, hogy ez csak szóvicc volt Szerencs városával, de ez nem elfogadható. Egy bocsánatkérés a minimum lenne. És talán arra is válaszolhatna, miért kampányol annak a Bíró Lászlónak, aki az elsíbolt uniós pénzből nem fizette ki a kiskeresetű varrónőket.

Szégyen. Hívjon csak Márki-Zay."

A találkozó után Márki-Zay Péter a Népszavának azt mondta, már két éve is kereste Kocsis Mátét, aki állítása szerint akkor elzárkózott a párbeszédtől. Most egy korrekt gesztusnak gondolja a történteket,

ugyanakkor szomorúnak tartja, hogy egy "kampánybejegyzést készített, mivel méltóbb lett volna, ha a telefonhívást megvárja, és esetleg tud segíteni Hódmezővásárhelynek."

Jelezte, bármilyen ügyben nagyon szívesen beszél a kormánypárti politikussal. A polgármester egy, a városban tapasztalható bérlakás-problémáról szeretne egyeztetni a Fidesz-frakcióvezetőjével, amelyhez szerinte a kormány támogatása is kell. "Nyilván a pártállami kérdésekben nem fogunk egyetérteni, de ettől még a hódmezővásárhelyi rászorulóknak kiadandó harminchárom lakásban egyetérthetünk." Hozzátette, Kocsis Máténak hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, ezért is várja a támogatását. Ami pedig a bejegyzésben olvasható kérdéseket illeti, azokról Márki-Zay Péter azt mondta, Koncz Ferenc emlékével kapcsolatban semmiféle negatív megjegyzést nem tett, és ilyet a jövőben sem fog tenni. Bíró Lászlóval kapcsolatban pedig úgy látja, "a Fidesz által emlegetett vádakat a jelölt és csapata már bőségesen cáfolta a kampány során." A fideszes képviselő követői nem feltétlenül vannak elragadtatva a telefonbeszélgetés lehetőségétől. Ezt a bejegyzés alatti kommentekben jelzik is. Utóbbiakból válogattunk:

Nem volt a piacon egy tök.s fickó aki jól orrba vágta volna ezt a mocskot! Volt pofája ide merészkedni azok után amiket mondott?!

Máté, sz@rd le ezt a Makizajt...egy ócska Kanadai használt autónepper.