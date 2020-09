Orbánt saját videójában szembesítették azzal, hogy nincs elég szakember a lélegeztetőgépekhez

Támogatás nincs, oldjátok meg a helyzetet - lényegében ezt üzente a miniszterelnök, aki szerint hamarosan ezernél is több fertőzött lehet naponta.

Megérkezett a második hullám, sőt, „lassan szügyig állunk benne”, ezért itt-ott személyesen is meg kell jelennem – ezzel magyarázta a Kossuth Rádióban Orbán Viktor, hogy pénteken kora reggel benézett a járványkórháznak kinevezett Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe.

Orbán szerint a Korányiban minden rendben

Ő a csütörtöki hírekkel - vélhetően lapunk beszámolójával - ellentétben úgy látta, hogy van ott elegendő lélegeztetőgép és ember is, de valóban egyre több ember szorul ellátásra, és a Korányi orvosai már látják, meddig bírják majd cérnával. Orbán szerint decemberben-januárban tetőzik majd a második hullám, és

várható, hogy napi ezer felett lesz a frissen regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma

– a következő három hónap így nem telik majd jó hangulatban, a védekezésről fog szólni. Szerinte az egészségügy erre felkészült, de szükség esetén várhatóak további járványügyi szigorítások: a kormány erről az operatív törzs véleményét kéri ki, azok alapján hoz majd döntéseket. A miniszterelnök szerint október elsejétől minden iskolában biztosítani fogják a hőmérőket, a beléptetéshez – a vizsgálatra az iskola aulájában kerül majd sor, hogy a szülők is behozhassák, szükség esetén pedig haza is vihessék az alsó tagozatosokat. Orbán a fiatalokhoz is szólt: lehet, hogy tőlük megijed a koronavírus, és menekül szervezetükből, de gondoljanak szüleikre, nagyszüleikre, akikkel szemben jó esélyei vannak a kórokozónak. A kormány egyébként épp a napokban jelentette be: este 11-kor az összes szórakozóhelynek be kell zárnia.



Szenvedni fogtok, üzente a fővárosnak

Szavai alapján a fővárosi turizmus később sem számíthat kormányzati mentőövre:

a miniszterelnök egyenesen szenvedést ígért a 2021-es évre a budapesti idegenforgalomnak,

míg szerinte a belföldi (tehát vidéki) turizmus egyenesen szárnyalni fog. Bár ezt nem említette, a „szárnyalás” már idén is annak volt köszönhető, hogy a kormány 60 milliárdos pályázati forrást osztott ki a vidéki szálláshelyeknek, míg a budapestiek egy fillért sem kaptak. A miniszterelnök lényegében magát a fővárost hibáztatta a kialakult helyzetért, mondván, a budapesti idegenforgalom 93 százaléka a külföldi turistákra épül, de a magyaroknak, a vidéki lakosságnak nem kínálnak kedvezményeket (mintha eddig is sok vidéki tervezte volna Budapesten nyaralását). Orbán a fővárosiakat arra biztatta, hogy váltsanak modellt, és dolgozzanak ki speciális programot a helyi taxisoknak, vendéglátósoknak – korábban pedig arról beszélt, hogy Budapestnek amúgy is van 100 milliárd forintos megtakarítása, fordítsanak abból 50-60 milliárdot a turizmusra.

Döntenek a hitelmoratórium jövőjéről is

Az interjúból kiderült, hogy a kormány gazdasági operatív törzse – élen Varga Mihály pénzügyminiszterrel – szombat reggel fog dönteni a hitelmoratórium jövőjéről, arról, hogy mi történjen 2020. január 1. után. Orbán az egyik legjobb járványügyi döntésnek nevezte a moratóriumbevezetését, amivel szerinte a hazai cégek kétharmada élt is. Ami a jövő évet illeti, Orbán Viktor nyilatkozatából úgy tűnik, hogy az csak Budapestnek lesz szűk esztendő: a miniszterelnök arról beszélt, hogy már január és augusztus között is emelkedett az aktív dolgozók száma, 4,513 millió főre, 2021-ben pedig már inkább a munkaerőhiány okoz majd problémát. Orbán arra is kitért, hogy ma 14 éve szivárgott ki az őszödi beszéd, amiben Gyurcsány Ferenc hazugságok sorát ismerte el. Szerinte ilyenre nem volt még példa a kommunizmus alatt sem – ám ő már akkor is úgy vélte, hogy alkotmányon kívüli eszközökkel nem lehet megbuktatni egy nehéz helyzetben lévő kormányt, mert az válságok sorát indíthatja el. Ezért is vártak 2010-ig a szocialista kabinet leváltásával- fejtegette a miniszterelnök, aki egyetértett Gulyás Gergely kijelentésével: a Színművészeti hallgatói is nyugodtan tüntethetnek, mert nem lövik ki a szemüket, mint 2006-ban, a rendőrterror idején