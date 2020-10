Ki kell adni, hogy Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki főtanácsadó mire költött reprezentációs keretéből

A Kúria kimondta, hogy ezek közérdekűnek minősülnek.

Bár a Miniszterelnöki Kabinetiroda annak idején megtagadta a kért információk kiadását, a Kúria a Demokratikus Koalíciónak adott igazat, és úgy határozott, hogy Hegedűs Zsuzsa reprezentációs költései közérdekű adatnak számítanak – jelentette be a DK közleményében . A DK még 2017-ben indított pert azért, hogy a nyilvánosság is megtudhassa, Hegedűs Zsuzsa hátrányos helyzetűekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott mire költi a havi nettó 920 ezer forintos tiszteletdíján felül neki juttatott havi átlag 136 ezer forintos reprezentációs összeget. Sajtóhírek szerint ebből csak 2016-ban másfél millió forint ment el éttermi számlákra. A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány elnökéről korábban az is kiderült, hogy két szolgálati autót is használ , a gyerekéhezés ellen küzdő miniszterelnöki főtanácsadót két Audi A6-os szállította. Hegedűs Zsuzsa azzal is borzolta a kedélyeket, hogy az RTL Híradónak nyilatkozva kijelentette, hogy a szegény családoknál tulajdonképpen nem is éheznek a gyerekek , mivel szerinte a szülők „ha kell, lopnak is”. Hozzátette, olyan nélkülöző családban, ahol nincs alkohol- vagy drogprobléma, nem fordul elő, hogy a gyerek délután 4 és másnap reggel között ne kapna enni. Hegedűs korábban azt hangoztatta, hogy az Orbán-kormány felszámolta a rendszerszintű gyermekéhezést Magyarországon.