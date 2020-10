Megállíthatatlan a Ferencváros

A Bajnokok Ligája csoportkörében is érdekelt zöld-fehér alakulat hátrányból fordítva nyert 2-1-re Isael duplájának köszönhetően a labdarúgó OTP Bank Liga 6. fordulójában.

Kedd este még a Molde ellen játszott sorsdöntő mérkőzést a labdarúgó Bajnokok Ligájában a Ferencváros, vasárnap pedig már az NB I listavezetője, a Puskás Akadémia volt a soron következő ellenfél. A bajnoki címvédő alakulat lényegében legerősebb összeállításában lépett pályára a Groupama Arénában, ugyanakkor nem kis meglepetésre a 4. percben a vendégek szerezték meg a vezetést Joao Nunes fejes gólja révén (0-1). A 24 éves portugál középhátvéd második NB I-es mérkőzésén az első gólját szerezte. Az idő múltával a Ferencváros egyre nagyobb fölénybe került, az egyenlítő gólra azonban egészen az első félidő legvégéig kellett várni. Tokmac passza után Isael technikás mozdulattal emelt a kapu közepébe a kivetődő kapus fölött (1-1). A második játékrész elején újfent Isael villant meg, Uzuni bepassza után öt méterről lőtt a jobb alsóba (2-1). A 89. percben Baturina dönthette volna el végleg a meccset, azonban nem tudott az üres kapuba találni. A 20 éves horvát egyelőre nem lopta be magát a Ferencváros-szurkolók szívébe, ugyanis a 93. percben újabb ziccert puskázott el.

„Az első 10-15 percben belehibáztunk egy-egy passzba, nem vettük még fel úgy a ritmust, mint a hét közben – értékelt a lefújás után Lovrencsics Gergő, az FTC csapatkapitánya. – Egy kicsit elaludtunk és gólt kaptunk. Szerintem ez a pofon kellett ahhoz, hogy felébredjünk és utána teljes egészében kontrolláltuk a mérkőzést. Két gyönyörű gólt rúgtunk, utána is megvoltak a lehetőségeink, lehetett volna nagyobb különbség is, de az a lényeg, hogy nyertünk” – tette hozzá.

A 2-1 amolyan sláger eredmény volt a fordulóban, ugyanis további három mérkőzés végén állt ez az eredményjelzőn, csak a vendég csapat javára. A pénteki nyitómérkőzésen a két újonc összecsapásán meglepetésre a Budafok emberhátrányban győzte le az MTK-t, majd szombaton a Kisvárda Mezőkövesden, a Paks Miskolcon a DVTK vendégeként zsebelte be a három pontot, míg az ez idáig sereghajtó Honvéd 4-2-re nyert Zalaegerszegen. A forduló zárómérkőzésén az Európa-ligától búcsúzó Fehérvár és az Újpest feszült egymásnak. Noha a vendégek kipihentebben várhatták az összecsapást, mégsem volt zökkenőmentes a lila-fehérek felkészülése, lévén a klub több játékosa és munkatársa is megfertőződött a koronavírussal. „A pénteki COVID-tesztelés eredményeként fény derült arra, hogy néhány játékosunk és munkatársunk is érintetté vált a fertőzésben. A megfelelő intézkedéseket megtettük, a bajnokságot folytatjuk tovább. Az érintett játékosok nevét nem fogjuk nyilvánosságra hozni” – állt a klub közleményében. A mérkőzés lapzártánk után ért véget.

OTP Bank Liga, 6. forduló Péntek:

MTK–Budafok 1-2 Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1573 néző, Jv.: Andó-Szabó Gólszerzők: Miovski (73.), illetve Skribek (3.), Ihrig-Farkas (88.) Piros lap: Huszti A. (81.)



Szombat:

Mezőkövesd–Kisvárda 1-2 Mezőkövesd, 1520 néző, Jv.: Káprály Gólszerzők: Ene (90., öngól), illetve Simovic (5.), Navratil (14.)

DVTK-Paks 1-2 Miskolc, 3045 néző, Jv.: Bogár Gólszerzők: Molnár (49.), illetve Windecker (45+1.), Szakály (91.)



Vasárnap:

ZTE-Honvéd 2-4

Zalaegerszeg, 2716 néző, Jv.: Bognár

Gólszerzők: Könyves (72.), Koszta (94.), illetve Tamás (7.), Szendrei (29.), Balogh N. (48.), Traore (86.)



FTC-Felcsút 2-1

Groupama Aréna, 8759 néző, Jv.: Karakó

Gólszerzők: Isael (43., 48.), illetve Nunes (4.)