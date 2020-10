905 újabb fertőzöttet találtak Magyarországon, 11-en meghaltak

A szocialisták által használt Villányi úti székház fogadja be az Alkotmány utcából kiebrudalt kutatóközpontot – tájékoztatta lapunkat Egry Gábor főigazgató.

Nyilvánvaló, hogy a teljes ellehetetlenítésünket, a megsemmisítésünket akarják elérni – ezt tavaly év elején nyilatkozta Földes György, a Politikatörténeti Intézet (PTI) ügyvezetője a Népszavának arra az esetre, ha addig valaki számára nem lett volna nyilvánvaló, mi a kormány valódi szándéka. A baloldali szellemi műhelyként, kutatóközpontként, könyvtárként és levéltárként működő intézmény ekkor kapott először felszólítást arra, hogy 30 napon belül költözzön ki az Alkotmány utcából, a Kossuth térnél lévő székházából.

„Jól tudjuk, hogy ez politikai ügy” – hangsúlyozta most lapunknak Egry Gábor, a PTI főigazgatója is. Az állammal folytatott szövevényes, több szálon futó pereskedésben egészen a közelmúltig folytak az utóvédharcok. Nemrég azonban a Kúria elutasította a PTI felülvizsgálati kérelmét, ezzel pedig végérvényessé vált: az intézet veszített, mindenfajta anyagi kompenzáció vagy csereingatlan nélkül kénytelen elhagyni székhelyét.

Még elbírálásra vár ugyan egy alkotmánybírósági panaszbeadvány, de a testület összetételének ismeretében a főigazgató nem sok reményt fűz hozzá, hogy az intézet számára kedvező döntés születik – ha belátható időn belül születik egyáltalán valamilyen döntés. Amíg viszont ez nem történik meg, az intézetnek arra sincs lehetősége, hogy nemzetközi fórumhoz forduljon jogorvoslatért.

Legalább már azt tudni lehet, hogy a PTI hol folytatja. Egry Gábor elmondta, hogy a Feneketlen-tónál lévő hajdani pártfőiskola épületébe, a Villányi útra költöznek, abba a székházba, amely jelenleg egy MSZP-hez közeli alapítvány tulajdonában van, és amelyet a szocialisták is használnak. „Intézetünk eddig is a baloldal és az ellenzék szellemi megújításán dolgozott. A fizikai közelségünk talán hozzájárul ahhoz, hogy új gondolatok termékenyítsék meg az MSZP-t” – igyekezett a szükségből erényt kovácsolni a főigazgató. A PTI – bár a fővárosi önkormányzat és több kerület részéről is segítőkészséget tapasztalt – egyedül a szocialistáktól kapott megfelelő ajánlatot. A Villányi úti ingatlan jó állapotban van, nem igényel felújítást. Az intézetnek erre nem is lenne pénze. „A költözés 25-30 millió forintba, az éves teljes költségvetésünk harmadába kerül” – számolt be Egry Gábor, hozzátéve, hogy az ingatlant nem ingyenesen, hanem bérleti díj fejében fogják igénybe venni. Az Alkotmány utcai székház három szintje – igaz: folyosókkal és lépcsőházzal együtt – mintegy 5000 négyzetmétert tett ki. A Villányi úton jóval szűkösebb lesz a tér. A PTI öt-hat kisebb irodát, valamint egy raktárhelyiséget kap, ahol kutató- és olvasótermet alakíthat ki, el tudja helyezni könyvtára egy részét. Ami nem fér el a Villányi úton, azt külső raktárba viszik, vagy – kényszerűségből – leselejtezik. A helyhiány miatt Egry Gábor elképzelhetőnek tartja, hogy az intézet egyes részlegei idővel máshova költöznek majd. Ez még a jövő zenéje: most az a legfontosabb, hogy a PTI stabil működése biztosítottnak látszik. Az átadás-átvételről és az épület kiürítésről az állam képviselői eddig, megkeresésünk ellenére, nem voltak hajlandók kommunikálni – kifogásolta a főigazgató. A pénz- és időigényes költözést az ütemterv szerint a PTI csak az előírt 30 napos határidőn túl, december végéig látja megvalósíthatónak. Egry Gábor bízik abban, hogy addig egy esetlegesen elrendelt fizikai kiürítést is késleltetni tudnak.