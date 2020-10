„A magyar kormány Trónok harcát játszik”

„Napirend előtti gyalázkodásnak” nevezett egy felszólalást Kövér László a Parlamentben.

Jól halad az európai polgári kezdeményezés az alapjövedelemről, a Párbeszéd támogatja ezt a kezdeményezést – mondta az Országgyűlésben hétfőn, napirend előtti felszólalásában Kocsis Cake Olivio. A Párbeszéd képviselője szerint az alapjövedelem a bérből és fizetésből élőknek is pénzt juttatna. Európában már több országban, Olaszországban, Spanyolországban is bevezették, a jövedelem forrása pedig nem általános adóemelés lenne, hanem az oligarchákra kivetett adó. Dömötör Csaba a Miniszterelnökség államtitkára válaszában azt mondta, a kormány a munkanélküliség csökkentésében és a béremelésben látja a szegénység felszámolásának eszközét. A járványügyi helyzetben is a munkahelyek megtartása, újak létrehozása a fő cél. A kormánynak viszont az alapjövedelemmel elvi kifogásai vannak, rengeteg adófizetői pénzbe kerül és nem növeli a foglalkoztatást.



A kimaradó 95 százalék

Ungár Péter az LMP frakcióvezetője az orvosok béremeléséről beszélt, érthetetlennek nevezte, hogy a szociális szektorban dolgozó 95 ezer ember kimarad mindenféle plusz juttatásból. Eközben van olyan szociális intézmény, ahol 38 százalékos munkaerőhiánnyal küszködnek. Ehhez képest nettó 178 ezer forintot kapnak az itt dolgozók. Rétvári Bence az EMMI államtitkára csak annyit válaszolt: a Gyurcsány-kormány elvette a 13. havi bért. Vadai Ágnes (DK) azt mondta, Magyarországon gazdasági válság van, de a kormány ezzel nem akar szembenézni. Ehhez képest egy kiló krumpli csak a Fidesz tiszaújvárosi kampányában 100 forint, egyébként 250-be kerül, sokaknak sem erre, sem gyógyszerre nem futja.



Gyurcsány vagy bejön, vagy nem

Kövér László „napirend előtti gyalázkodásnak” nevezte a felszólalást, miközben Dömötör Csabának szót adott,

az államtitkár a kormány gazdaságmentő intézkedéseit sorolta válaszában és „munkakerülőnek” nevezte a DK elnökét, Gyurcsány Ferencet, mert „vagy be tud jönni ide az Országgyűlésbe, vagy nem”. Tóth Bertalan az MSZP frakcióvezetője az Európai Bizottság jogállami országjelentését idézte fel, szerinte a kormányt azért zavarja a jelentés, mert nem fontosak számára a jogállami értékek, a tiszta közélet, a jog most csak a fideszes elit érdekeit védi. Völner Pál az igazságügyi minisztérium államtitkára szerint az MSZP a saját szervezetén belül már nem tartja fontosnak a jogállamiságot, ezért zárhattak ki sok tagot a tisztújítás előtt nemrég. A bizottsági jogállami jelentés pedig „politikai zsarolás”, amit az EU-nak az Európai Bíróságon keresztül nem tudott elérni, most ezen keresztül kíséreli meg. Egyébként pedig a jogállami jelentés mögött Soros György áll. Az európai közéletben pedig a baloldali sajtó diktál. Z. Kárpát Dániel (Jobbik) szerint a tél szociális katasztrófát hozhat, rengeteg ember veszítette el már most munkáját, otthonát, egzisztenciáját, ehhez képest a kormány „Trónok harcát játszik és nem létező birodalmakat próbál egymásnak ugrasztani”. Bíró Lászlóról, a Jobbik borsodi képviselőjelöltjéről pedig hazudoznak, ezt egy bírósági ítélet a múlt héten be is bizonyította. Dömötör Csaba válaszában a javuló borsodi foglalkoztatási adatokat idézte.