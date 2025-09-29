Orbánnal kezdődik a hét

Kétnapos ülést tart a héten az Országgyűlés: hétfőn kétségtelenül Orbán Viktor napirend előtti felszólalása a leginkább érdeklődésre számot tartó napirend. A miniszterelnök a témát nem jelölte meg, de minden bizonnyal nagy hangsúlyt kap a vasárnapi önkormányzati választás értékelése, s sokat sejtető, hogy már hétfő este rendkívüli kormányülés kezdődik és tart kedden egész nap. Elemzők úgy vélik nem alap nélküli, hogy a választásokat követően akár kormányátalakításra, új kormányzati struktúra felállítására is sor kerülhet.