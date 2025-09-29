A napirend előtti felszólalásokban az ellenzék részéről gyakran a hazugság, lebukás, fenyegetés, a kormánypárti válaszokban az álhír, lejárató kampány, felelősségre vonás szavak bukkantak fel. A gyermekvédelemben kialakult borzalmas helyzet megoldása, az igazság kiderítése tovább várat magára.
Az MSZP társelnöke ezúttal nem csak a kormánypártokhoz, de az ellenzéki pártokhoz is szólt.
Az Országgyűlés törvényben csökkentheti a hazai diplomák értékét, amelyek megszerzéséhez nem kell majd nyelvvizsga.
Energia, ló, család – a parlamentben napirend előtt aggódott az ellenzék és elégedett volt a kormány. Az évtizedes országgyűlési koreográfiára épülő vita nélküli felszólalások kedden sem tartalmaztak meglepetéseket.
„Napirend előtti gyalázkodásnak” nevezett egy felszólalást Kövér László a Parlamentben.
Hétfőn a jövő évi költségvetésről folyik a vita a parlamentben.
A felsőoktatás, a nők esélyegyenlősége és a járvány is szóba került napirend előtt az Országgyűlésben.
Közbekiabálások kísérték a napirend előtti felszólalásokat, Dömötör Csabát leelvtársozták, ő pedig a baloldal színházigazgatójának nevezte Gyurcsány Ferencet. Újra elhangzott a „boldog karácsonyt is”.
Az ellenzék főleg a kulturális törvénymódosítást kritizálta napirend előtti felszólalásaiban, Semjén pedig Ukrajnát fenyegette éves nemzetpolitikai meghallgatásán.
A miniszterelnök szerint felhatalmazást kapott a magyar emberektől "bevándorlásellenes" vezető választására. Ám az ellenzéki felszólalók szerint egyenesen vereséget szenvedett a Fidesz.
Az Orbán-kormány oktatási rendszerét, korrupciógyanús pályázati ügyeit bírálta az ellenzék a parlamentben, de a napirend előtti vita pillanatok alatt csúszott át cigányozásba, és vádaskodásba. „Brillíroztak” a Jobbik és a kereszténydemokraták képviselői is.
Gyöngyösi Márton és Gyurcsány Ferenc kritizálta napirend előtti felszólalásában a kormányzati intézkedéseket, az MTA forráselvonása és az alkotmánymódosításás miatt. Tordai Bence, a Párbeszéd részéről Krisztus üzenetére emlékeztette a szavakban keresztény, ám „a hajléktalanokat betiltó” kormányt.
Az illegális bevándorlásról, a gyermekvédelmi rendszerről, a gazdaságról, Széchenyi István születésének évfordulójáról és a berlini választásokról volt szó hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.
A jegybankról, a romák szegregációjáról, a közösségi személyszállításról és az őszöi beszédről is szó volt a parlamentben napirend előtt.
Minisztereknek és a legfőbb ügyésznek címzett kérdések, valamint azonnali kérdések hangozhatnak el ma az Országgyűlésben.
A pedagógusnapról, a plakátkampányról és a Biszku-perről is szó volt napirend előtt az Országgyűlésben. Lázár Jánost az Altus megbízása ügyében interpellálta egy fideszes képviselő.
Kétnapos ülést tart a héten az Országgyűlés: hétfőn kétségtelenül Orbán Viktor napirend előtti felszólalása a leginkább érdeklődésre számot tartó napirend. A miniszterelnök a témát nem jelölte meg, de minden bizonnyal nagy hangsúlyt kap a vasárnapi önkormányzati választás értékelése, s sokat sejtető, hogy már hétfő este rendkívüli kormányülés kezdődik és tart kedden egész nap. Elemzők úgy vélik nem alap nélküli, hogy a választásokat követően akár kormányátalakításra, új kormányzati struktúra felállítására is sor kerülhet.