Ne bújja annyit a Facebookot járvány idején!

A járvány óta Szekeres Adrien ahogy tudta, segítette zenészkollégáit. Májusban jótékonysági koncertet szervezett, amivel sikerült végül „másfél arénányi” embert elérniük.

Március óta csupán ötször álltam színpadra, ami valljuk be, ijesztően kevés – mondja Szekeres Adrien, aki számára nagy segítség volt a Raktárkoncert nevű sorozat, mely az énekesnek és zenésztársainak lehetőséget biztosított egy virtuális fellépésre. Az előadó csaknem kétszáz magyar zenészhez hasonlóan rendhagyó megoldással pótolta az elmaradt koncertjét. – Volt olyan zenésztársam, aki tavasszal influenza miatt a tüdőklinikán feküdt, és csak a Raktárkoncerten találkoztunk újra – mondja Szekeres, akinek csapata a sok év rutinnak köszönhetően sikeresen vezényelte le a fellépést. Az énekesnek a felvétel mégsem volt teljesen újdonság, májusban ugyanis az interneten adott egy élőben közvetített koncertet, üres térben, kamerák előtt, amit szintén virtuálisan követhettek a rajongók. – Egy egész koncertet előadni persze sokkal nehezebb, mintha egy tévéadásban egy-két dalt kell elénekelni – mondja Szekeres, aki szerint ilyen helyzetekben az a megoldás, ha az előadó a közönség hiányában saját magát motiválja, ami persze sokkal könnyebb, ha a zenekari tagok már összeszoktak. A tavaszi járvány amúgy Szekeres életét is felborította, mivel egy hónapon át nem volt kedve énekelni – ami a pályafutása alatt eddig egyszer sem történt meg –, de megpróbált mégis pozitívan viszonyulni az időszakhoz. – Gondoltam, derűsen fogom fel a helyzetet, és legalább a karantén alatt kipihenem az elmúlt húsz évet – mondja az énekes. Körbetelefonálta a kollégáit, hogy megtudja vannak-e tartalékaik, és hogy ne hagyja őket magukra, előrukkolt a már említett jótékonysági koncert ötletével, amivel sikerült végül „másfél arénányi” embert elérniük. – Januárban még harminc koncertlekötésem volt, most meg kettő – mondja, aki szerint ezért is volt nagy segítség a Raktárkoncert, mert még egy ideig biztosan visszaesik a koncertlátogatások száma. A sorozat felvételei már augusztus közepe óta zajlanak, így a raktarkoncert.hu oldalt érdemes gyakran látogatni, a tervek szerint ugyanis egészen november végéig érkeznek majd folyamatosan az új fellépések. A sorozat minőségét a szervező, a Lounge Group ügynökség garantálja. A csapat nemcsak otthonosan mozog a hazai celebvilágban, de korábban már megvalósította az MVM Zenergia első online sugárzott, komolyzenei koncertjét is. Infó: A felvételeket bárki megtekintheti, aki díjmentesen regisztrál a mindiGO TV alkalmazásban. A kínálatban több korosztály és zenei stílus is képviselteti magát.