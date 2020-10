Szabad szemmel - Az EU annyira képtelen orvosolni a jogállami problémákat, hogy rámehet az egész mentőcsomag

Nemzetközi sajtószemle, 2020. október 6.

Euronews Az Európai Parlament jelentése úgy ítéli meg, hogy az EU képtelen orvosolni a jogállami gondokat, a meglévő mechanizmusok egyszerűen nem működnek. Vagyis az uniónak nincsenek hatékony eszközei, miközben olyan problémákkal kénytelen szembenézni, mint a lengyel igazságügy reformja, vagy a magyar sajtószabadság, amelyek a legvitatottabb kérdések közé tartoznak. Olyannyira, hogy rámehet az egész mentőcsomag a vírus miatt meggyengült gazdaságok megtámogatására. A dokumentum, amelyről ma szavaznak a képviselők megállapítja, hogy az új jogállami feltételeket jogilag kötelező formába kell önteni, és gondoskodni kell arról, hogy érvényt lehessen szerezni azoknak. Strasbourg egyúttal azzal vádolta meg a soros elnöki posztot ellátó Németországot, hogy az felvizezte az állam- és kormányfők által hozott nyári határozatot. Michel a Tanács nevében mindkét oldalt kompromisszumra szólította fel. Hiszen a tervet még jóvá kell hagyniuk a nemzeti parlamenteknek is, az pedig időbe telik. A tévé megkereste az egyik párizsi üzleti főiskola EU-jogi professzorát, Alberto Alemannot, aki a közelmúltban előterjesztett jogállami jelentés kapcsán emlékeztet arra: a helyzetfelmérés arra jutott, hogy Magyarországon és Lengyelországban módszeresen megsértik a jogállami normákat. A Bizottság azonban képtelen volt arra, hogy kezdeményezze a két kormány tagsági jogainak felfüggesztését. Vagyis olyan zsákutcába került az unió, hogy az már veszélyezteti a 2027-ig előirányzott költségvetést, valamint a helyreállítási programot.

Reuters Kemény bírálatokat kapott a bolgár vezetés az Európai Parlament tegnapi vitájában, amelynek során azt tárgyalták meg, milyen súlyos hiányosságokat tárt fel az országban a Bizottság jogállami jelentése. A dokumentum kimondja, hogy Bulgáriában járványos a korrupció, ugyanakkor súlyos bajok vannak a sajtószabadsággal. A szocialista, liberális és zöld felszólalók elmarasztalták Boriszov miniszterelnököt, amiért az rombolja az unió értékeit és visszaél a brüsszeli támogatásokkal. Ugyanezt tartalmazza a határozati javaslat is, amelyről a héten voksolnak. Ugyanakkor a kereszténydemokrata csoport több tagja Európa-barát vezetőként méltatta a bolgár vezetőt. (Annak pártja, a GERB, az EPP tagja.) Weber frakcióvezető arról beszélt: a megmozdulások tanúsítják, hogy működik a demokrácia. És hogy a tiltakozók kifejezésre juttathatják véleményüket a jövő márciusi választáson. A készülő strasbourgi döntés egyébként nem jár politikai következményekkel, de jelzi, hogy Brüsszel követi az eseményeket, és ez némiképp zavaró lehet Boriszov számára. Magyarországgal és Lengyelországgal ellentétben a bolgár vezetés ellen nem indult jogállami eljárás, mert Szófia változásokat ígért, egyben testületet hozott létre az anyagi visszaélések visszaszorítására, valamint a bírósági rendszer megújítására. Az más kérdés, hogy a teljesítéssel egyelőre adós. A tegnapi EP-ülésen Jourová a Bizottság nevében közölte, hogy továbbra megfigyelés alatt tartják az országot. Bulgáriában július óta ezrek tüntetnek nap mint nap, követelve a kormányfő lemondását. A részvevők a demokratikus normák felszámolásán túl azzal vádolják a politikust, hogy az rásegít az urambátyám-rendszerre, olyan oligarchákat támogat, akik közel állnak pártjához. A Transparency International szerint az EU-nak nincs még egy olyan korrupt tagja, mint a balkáni ország. A Riporterek Határok Nélkül rangsorában pedig 60 hellyel esett vissza a 13 évvel ezelőtt uniós csatlakozás óta a média függetlensége alapján.

Süddeutsche Zeitung „Kívül tágasabb!" – mondják az új kancellárnak az SZFE diákjai, azaz folyik tovább a hatalmi harc. Tiltakozásokkal, lemondásokkal, sztrájkoló fiatalokkal. Az iskola munkatársainak telefonszámát blokkolják, bizonyos neveket töröltek a honlapról. Szarka Gábor, az új adminisztratív vezető katona, aki kabinetfőnök volt a Honvédelmi Minisztériumban, majd katonai attasé Párizsban. Vagyis magas rangú tiszt, és ő vezesse a híres oktatási intézményt? Igaz, van szakmai tapasztalata: legutoljára a Közszolgálati Egyetemen, tehát Orbán kedvenc intézményében volt a kampusz igazgatója. Az új kuratórium gyorsan és alaposan dolgozik: Vidnyánszky Attila már kijelölt két rektorhelyettest, miután a kormány úgy döntött, hogy átszervezéssel kell emelni az „oktatás színvonalát" és helyre kell állítani „az egyetem önállóságát". Rektor viszont még nincs. Ugyanakkor Vidnyánszky szerint küzdeni kell a balliberális irányzatok ellen, mert az iskola szellemiségéből fájdalmas módon hiányzik a keresztény hit, valamint a nemzeti-konzervatív értékrend. Szarka pozícióba juttatásával még inkább eszkalálódik a hete óta tartó vita. A hallgatók és az oktatók egy része beszüntette a munkát. A fiatalok elfoglalták a másik épületet is. A tanítás saját szervezésben zajlik. A tiltakozásokat demonstrációk és szabadtéri előadások kísérik. Staféta ment a napokban öt városba, hogy máshová is kiterjedjen a fellépés az Orbán-kabinet kultúrpolitikája ellen. A régi vezetés kiiktatása jól látható terv alapján megy. De a hatalom az eddiginél jobban kézbe akarja venni az egyetemek és a kutató intézetek ellenőrzését. Így vonták központi irányítás alá az MTÁ-t, és űzték el a CEU-t. Közben pedig folyik tovább a kulturkampf. Az SZFÉ-n egyelőre nem úgy néz ki, hogy a hatalom meghallgatja a diákok követeléseit. Szakértők arra számítanak, hogy emiatt fiatal tehetségek hagyják el az országot.

FAZ Nem kér a magyar sajtóban meghonosítandó generálszószból a telex.hu. Az Index volt munkatársai – közadakozásból - éppen akkor indították az új hírportált, amikor nagy veszély fenyegeti a média sokszínűségét. Azaz új utakat keres a negyedik hatalmi ág, mivel az eltelt években egyre inkább a jobboldali-populista kormány fojtófogásába kerültek az újságok és hírcsatornák. A Telex rajtja egybeesik azzal, hogy Brüsszelben mind inkább pellengérre állítják Magyarországot, noha az egykor a posztkommunista Európa éllovasa volt. A sajtó lassú haldoklása végighúzódik az egész Orbán-korszakon. Közeli üzletemberek közreműködésével a politikus már a közvetlen irányítása alá vonta a szerkesztőségek javarészét. Az Indexet fokozatosan, anyagi eszközökkel kerítette be. A KESMA még a magyar versenyjogi törvénynek is ellentmond, csak éppen támadhatatlan, mert a kormány stratégiai jelentőségűnek nyilvánította. Urbán Ágnes, a Mérték Médiaelemzőtől azt mondja, bármennyire is fura, a magánkézben lévő RTL jelenti a nagy, független sajtó utolsó bástyáját. Programja ugyan alapvetően szórakoztatni kíván, de hoz tényfeltáró anyagokat is. Ugyanakkor a fontos külföldi befektetők inkább a hatalom számára kedves orgánumokban hirdetnek A verseny torzítása ellen felléphetne éppenséggel a Bizottság, amely évek óta vizsgálja a tulajdonviszonyok koncentrációját. Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke szerint azonban Brüsszelben nincs meg hozzá a politikai akart. A dolgok már odáig jutottak, hogy 3 évtized után felújította magyar adását a SZER.

Le Figaro A magyar meleg közösség sajnálattal vette tudomásul, hogy bűnbak lett a miniszterelnök számára, hiszen Orbán Viktor pár napja azt követelte a közrádióban az LMBT-emberektől, hogy azok hagyják békén a társadalmi többség gyerekeit. Az előzmény az volt, hogy megjelent egy ifjúsági könyv, amely támogatta a homoszexualitást. Dombos Tamás, a Háttér Társaság vezetőségi tagja azt mondja, a hatalom fél, hogy a migránsok vagy a járvány már nem tudja kellőképpen mozgósítani a választókat, ezért most a melegeket vette célba. Ennek része, hogy a közmédia rendszeresen betegségként taglalja, ha valaki a saját neméhez vonzódik. Kormányzati illetékesek soha nem ítélték el, ha támadás érte az LMBT-közösség tagjait, a rendőrség nem kínál nekik védelmet. Orbán 2010 óta konzervatív politikát visz egy olyan országban, amely korábban inkább avantgárd akart lenni. Hiszen a 60-as évek eleje óta már nem számított bűncselekménynek a homoszexualitás és 1996-ban elismerték a meleg élettársi közösséget. A miniszterelnök viszont két éve új kulturális korszakot harangozott be, hogy megvédje a hagyományos, keresztény értékeket. Nemrégiben megtiltották a gender szak oktatását, illetve hogy átvezessék a nemváltást a személyi okmányokba. Az EU jogállami eljárást indított Magyarország ellen az alapvető emberi jogok megsértése miatt.

Deutsche Welle A politikai változás hírnöke lehet Csehországban a napokban tartott igen lényeges regionális választás, miközben az országban a súlyos vírushelyzet miatt bevezették a rendkívüli állapotot. A megbetegedések száma robbanásszerűen nő, mert a kormány tudatosan, hatalmi megfontolásokból lazán kezelte a korlátozásokat. Hiába követelte augusztus végén az akkori egészségügyi miniszter, hogy tegyék ismét kötelezővé a maszk viselését, Babis lehurrogta. A tárcavezető erre lemondott, de ő nyilvánvalóan csupán gyalogáldozat a kormányfő számára. Helyére egy párton kívül ragályszakértő került, aki a szigorítások híve. Babis azonban nem hajlandó távozni tisztségéből, miközben a válságkezelés ékesen illusztrálja, miként ejti túszul az országot a miniszterelnök, saját programja, illetve üzleti stiklijei érdekében. A különleges intézkedéseket pont akkor vezetik be, amikor az emberek egyre nagyobb része a politikus ellen fordul és új irányvonalat sürget. Babis korrupt dolgai miatt tavaly százezrek tüntettek, amire nem volt példa bársonyos forradalom óta. A mostani választást különben az ANO, tehát a miniszterelnök pártja nyerte, de képtelen volt javítani az eredményén, ugyanakkor két szövetségese súlyos vereséget szenvedett. Szerepet játszott ebben, hogy sok idős ember, a kormányfő megannyi híve, a vírus miatt otthon maradt. De hatott a járvány gyatra kezelése is. Úgy hogy ez most a főpróba lehetett a jövő őszi parlamenti választás előtt. Jiri Pehe politológus, Havel egykori tanácsadója azt mondja, a nagyobbik kormánypárt csak azért győzhetett, mert még nem ütött be teljesen a gazdasági válság. De így is 8 %-kal kevesebbet kapott, mint 3 éve. Ráadásul partnerei leszerepeltek, és még az is lehet, hogy be sem jutnak a törvényhozásba. Azaz a mostani erőpróba arra utal: változás készül.