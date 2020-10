200 koronavírus-fertőzöttet találtak a MOL tiszaújvárosi építkezésén

Megszületett az Európai Bíróság ítélete, amely kimondja: a magyar felsőoktatási törvény módosítása összeegyeztethetetlen az uniós előírásokkal. Vagyis a CEU működésének ellehetetlenítése törvénytelen volt.

Eső után köpönyeg… Végre kiderült, amit sokan vélelmeztek: a LexCEU néven elhíresült magyar törvénymódosítás szembemegy az európai uniós joggal. Az EU Bírósága keddi ítéletében megerősítette főtanácsnokának még márciusban elhangzott verdiktjét, miszerint a jogszabály több pontos is sérti a közösségi és a világkereskedelmi előírásokat. Csakhogy a CEU közben Budapestről Bécsbe költözött, így az ítéletnek vajmi kevés gyakorlati haszna lehet az elüldözött egyetem számára. Összeegyeztethetetlen az uniós joggal a magyar felsőoktatási törvény módosítása — állapította meg az Európai Unió Bírósága keddi döntésében, teljes mértékben helyt adva az Európai Bizottság által indított keresetnek. Az uniós testület 2017. júliusában indított kötelezettségszegési eljárást a magyar állammal szemben a Lex CEU miatt. Mivel Budapest az eljárásban végig fenntartotta az álláspontját, és a felsőoktatási törvényt nem volt hajlandó az elvárásoknak megfelelően módosítani, Brüsszel ugyanazon év decemberében keresetet nyújtott be a közösség bíróságán. A verdikt valamivel kevesebb, mint három év alatt született meg. Az EU Bírósága szerint nem egyeztethetők össze az uniós joggal és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által követett joggal azok a Magyarországon bevezetett követelmények, amelyek a származási állammal — a CEU esetében New York állammal — aláírt nemzetközi szerződéshez és az ott folytatott tényleges oktatási tevékenységhez kötik külföldi diplomát kiadó felsőoktatási intézmények magyarországi tevékenységét. Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi egyetemek és főiskolák számára. A származási állammal kötött nemzetközi szerződésre vonatkozó követelmény emellett sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját is. Korlátozza ugyanis az oktatási intézmények alapításának és működtetésének szabadságát, valamint a tudomány szabadságát — állapítja meg az ítélet. Magyarországnak kötelezően végre kell hajtania a verdiktet, és az uniós joggal összhangban módosítania a felsőoktatási törvényt. Ez azonban a CEU-n már nem segítene, hiszen 2019. novemberében Bécsbe költözött, ahol új egyetemi kampuszt nyitott.