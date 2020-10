Az „érzékenyítő könyvről” beszéltek a Parlamentben is

Természetesen a "Soros-hálózatot" leplezte le a kormánypárti felszólaló.

A Labrisz Leszbikus Egyesület gondozásában megjelent Meseország Mindenkié című könyv is szóba került a parlamentben. Rétvári Bence az EMMI államtitkára napirend előtti felszólalásában felidézte, hogy a könyvben úgy írták át a meséket, hogy „Hófehérke avarbarna lett, a tündértől nemváltást kérnek első kívánságként, a mesékhez csatolt feladatokban azt kérik az óvónőktől, hogy beszéljenek a gyerekeknek az azonos neműek házasságáról, az óvodás fiúk lányként táncoljanak, majd meséljenek róla, hogy milyen érzés volt”. Rétvári Bence szerint ez veszélyes, mert nagykorú tartalmat kínál négyéves gyerekeknek, miközben ezekről felnőtt fejjel lehet megfelelően gondolkozni. - Óvodába bevinni ilyet felelőtlenség, ráadásul az a veszély is fennáll, hogy a szülők háta mögött olyan értékvilágot kínál a gyerekeknek, ami a szülőével nem azonos - mondta. A könyv ellen petíció is indult, ennek elindítóját a KDNP-s képviselő szerint „brutálisan, fizikailag megfenyegették”. - A baloldalról most senki nem szólalt fel mellette, csak és kizárólag azért, mert keresztény és ennek jegyében indította el a petíciót. Akik Budapesttől Brüsszelig mindenhol a női jogok mellett papolnak, most nem álltak ki egy megfenyegetett nő mellett – fogalmazott. Révári Bence szerint ráadásul „ez már nem új jelenség, 2009-ben az akkori óvodai nevelési programban már szerepelt, hogy a kisfiúkat és a kislányokat ne „fiús”, vagy „lányos” játékokra tanítsák. Mindez pedig természetesen „a Soros-hálózat” finanszírozásában történik.