Müller Cecília: A koronavírus most leginkább a fiatal felnőtteket és a középkorúakat támadja

A járvány kezdete óta egy nap alatt még nem haltak meg ennyien, az elhunyt húsz ember többsége szív- és érrendszeri betegségben szenvedett.



A koronavírus-járvány második hullámának felszálló ágában most elsősorban a 30-60 éves korosztály, azaz a fiatal felnőttek és középkorúak a legveszélyeztetettebbek – mondta el az operatív törzs keddi tájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos ismertette a reggeli adatokat , amelyek szerint 818 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 32 298-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, míg az aktív fertőzötteké 22 722. Jelenleg 627 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen. Az országos tisztifőorvos sajnálatosnak nevezte annak a 20 embernek a halálát, akinek a koronavírus okozta megbetegedés mellet más szervi bajuk is volt. Mint mondta, 15 elhunytnál találtak szív- és érrendszeri megbetegedéseket, magas vérnyomást. Egy embernek légzőszervi, míg 4 áldozatnak anyagcsere-, cukor- és vesebetegsége volt. A Covid-19-ben az elmúlt napon meghaltak életkora 53 és 92 év között volt. A járvány kezdete óta hazánkban 853 koronavírusos beteg vesztette életét. A járvány második hullámában világszerte emelkedik a fertőzöttek és halálos áldozatok száma, és a szakemberek mind több esetben szövődményekkel is találkoznak. Magyarországon a legfrissebb adatok alapján a koronavírus-fertőzöttség enyhén csökkent a 20-29 éves korosztályban, és továbbra sem jellemző 14 év alatt.

Egyre több a szövődmény – képünk illusztráció Fotó: Shutterstock

– Hazánkban eddig összesen több mint 771 ezer tesztet végeztek, és a háziorvosok kérésére mindenkit ingyen tesztelnek. A mintavételek is alátámasztják, hogy javában tart a járvány felszálló ága. Százezer lakosra vetítve 322 megbetegedés jut, s egy héttel korábban ez a szám még 253 volt. Budapesten ugyanez az adat a duplája az országosnak – ismertette Müller Cecília. Megjegyezte azonban, hogy a közösségi terjedés időszakában egyre kevesebb a jelentősége a korábban annyit részletezett területi megoszlásnak. Annyi azonban továbbra is kimutatható, hogy az ország legérinettebb része Budapest mellett továbbra is Pest megye és Győr-Moson-Sopron megye. A legalacsonyabba fertőzöttség Békés megyében, Bács-Kiskun megyében és Tolna megyében.





Az országos tisztifőorvos szerint mindenkinek nagyfokú fegyelmezettséget kell tanúsítania – elsősorban az alapvető higiénés előírások betartásával –, hogy a robbanásszerű fertőzöttség elkerülhető legyen. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese arra figyelmeztetett, hogy változnak a Magyarországról Romániába utazás szabályai. Mivel azonban a kedd 23 órától életbe lépő román kormányrendelet részletszabályai még nem ismertek, ezért kérnek minden magyar állampolgárt, hogy esetleges odautazásuk előtt tájékozódjanak a beutazás feltételeiről. – Közérdekű üzem megzavarása, üzletekben, közintézményekben a védelmi előírások megszegése miatt az elmúlt napon 86 esetben kezdeményeztek rendőri intézkedést. Utóbbinál 27 esetben figyelmeztették a szabályszegőket, egy alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, míg három emberrel szemben szabálysértési feljelentést tettek. Eddig egyébként a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet hatályba lépése óta 835 rendőri intézkedést tartanak nyilván – ismertette Kiss Róbert. Kiemelte azt is: a Magyarországon áthaladó járművek esetében hétfő reggeltől kedd reggelig 35-ször kellett intézkedniük,. Továbbá 45 rendőri intézkedés történt amiatt, hogy a tömegközlekedési járművön az érintettek nem, vagy nem megfelelően viselték a maszkot. Őket minden esetben csak figyelmeztették. A járványüggyel kapcsolatos büntetőeljárások száma: 472, amelyben eddig 89 gyanúsítottak hallgattak ki.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese Fotó: Árvai Károly / kormany.hu

Kiss Róbert arról is beszámolt, hogy hatósági házi karantént az elmúlt 24 órában 2709 esetben rendeltek el, ebből 945-öt a határainknál beutazókkal szemben. Jelenleg több mint 20 ezren vannak karanténban. Az újságírói kérdések sorában az InfoRádió kérdésére, hogy van-e elég képzett orvos és hozzáértő személyzet a lélegeztőgépek kezelésére, Müller Cecília válaszolt. Kifejtette: „tavasszal már megtörténtek a képzések”, amelyekkel rezidenseket, hatodéves orvostanhallgatókat, végzős ápolókat oktattak a lélegeztetőgépek használatára. – Ezen túlmenően intenzív aneszteziológus szakápolók vannak országszerte, illetve egyéb szakápolók, sőt egészségügyben dolgozó, szakképesítéssel nem rendelkező ápolók is – hangoztatta. Az országos tisztifőorvos több médium kérdésére, hogy mit tegyenek azok az emberek, akiknek a tesztje pozitív lett, de semmilyen tüneteket nem mutatnak, azt mondta:



„Fizikai kíméletet, pihenést javaslok. Az illető nem mozogjon, ha tünete van. (...) Gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót szedhet, de erről egyeztessen a háziorvossal.”

Müller Cecília még a koronavírus okozta betegség „házi megelőzésére” C- és D-vitamin szedését ajánlotta, valamint fokozott folyadékbevitelt.