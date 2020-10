Lemondott a kuvaiti kormány

Lemondott hivataláról kedden a Szabáh al-Hálid al-Hamad Ál Szabáh vezette kuvaiti kormány, a kabinet a november év végén esedékes választásokig ügyvivői feladatokat lát el - jelentette a KUNA kuvaiti hírügynökség.

A bejelentés értelmében a miniszterelnök az ország alkotmányával összhangban adta át lemondását Navaf el-Ahmad el-Dzsábir Ál Szabáh emírnek, biztosítandó, hogy a szeptember végén beiktatott uralkodó új kabinetet állíthasson fel. Az emír teljes támogatásáról biztosította a kormányt, és reményét fejezte ki, hogy sikeresen folytatja munkáját a november 28-ra kitűzött általános választásokig. A szeptember végén trónra lépett, 83 éves Navaf sejk korábban több kormányzati tisztséget is ellátott. Egyebek közt ő vezette a védelmi tárcát 1990-ben, Szaddám Huszein iraki diktátor Kuvait elleni agressziója idején. Elemzők rámutatnak arra, hogy az új emír egyik legfontosabb feladata a trónörökös mihamarabbi kijelölése, akinek a személyét ezután a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Kuvait gazdaságát mind a koronavírus-járvány, mind pedig az olajárak esése is megviselte, továbbá a két regionális hatalom, Irán és Szaúd-Arábia rivalizálása komoly diplomáciai kihívások elé állítja a Perzsa(Arab)-öböl menti országot.