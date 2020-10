FTC: magyarokkal nem megy

A nyugati topligák arányainak felel meg az FTC labdarúgócsapatánál a hazai futballisták szerepeltetése, a környező országokban kevesebb a légiós.

A leggyakrabban azért bírálják az FTC labdarúgócsapatát, mert kevés magyar játékost szerepeltet. Lapunk az előző szezonban lejátszott tétmérkőzések alapján megvizsgálta, más országok élcsapatainál mekkora a külföldiek aránya egy-egy találkozón. A bajnoki meccseken a 33 forduló során összesen 15 magyar futballista lépett pályára Szerhij Rebrov együttesében. Két pozíció volt, ahol kivétel nélkül mindig hazai játékos szerepelt: a kapus és a jobbhátvéd posztja. Dibusz Dénes huszonhatszor, Gróf Dávid hétszer állt a kapuban, a jobboldalon pedig Lovrencsics Gergő és Botka Endre szerepelt. Lovrencsics huszonnégyszer kezdett, háromszor be-, ötször pedig lecserélte Rebrov. Botka tizenhat alkalommal volt az első perctől kezdve a pályán, ez úgy lehetséges, hogy a Honvédtól érkezett védő többször játszott a védelem tengelyében, ha ott volt rá szükség. A középpályán komoly szerep egyedül Sigér Dávidnak jutott, akinek év közben sikerült beverekednie magát a kezdő tizenegybe, teljesítményének köszönhetően a válogatottba is behívták, huszonhét bajnoki találkozón lépett pályára. A támadó szekcióban Varga Roland volt az egyetlen magyar, ő viszont a szezon közepe felé fokozatosan szorult ki a kezdőből, összesen csak kilenc összecsapáson kezdett, amiből hatot végigjátszott. Rajta kívül a magyarok közül Kenny Otigba (12), Vécsei Bálint (12), Leandro de Almeida (9), Bőle Lukács (6), Csonka András (5), Csontos Dominik (2), Priskin Tamás (2), Szerető Krisztofer (1) valamint Szánthó Regő (1) lépett pályára a hazai bajnokságban. Szánthó, Csontos, Szerető és Csonka mind 20 éven aluli játékosok, a 16 éves Csontos volt a legfiatalabb szereplője a felnőtt csapat meccseinek. A magyarok 15 gólt és 12 gólpasszt hoztak össze a 33 forduló alatt. Összesen 58 gólt szerzett a zöld-fehér mezes csapat, átlagban majdnem minden második találatban szerepet vállalt magyar játékos is (46%). A tizenegy legtöbb percet a pályán töltő ferencvárosi futballista között négy magyar található (Dibusz, Lovrencsics, Sigér, Botka). Ha a valódi átlagot nézzük, akkor ez a szám háromra csökken, mert Lovrencsics és Botka ritkán voltak együtt a pályán. Amikor a legtöbb magyar szerepelt az FTC-ben (hét), akkor kapott ki Rebrov csapata 4-1-re Felcsúton, ami a gárda legsúlyosabb veresége volt az előző szezonban. Ha a topligák (angol, spanyol, német, olasz) bajnokaihoz hasonlítjuk az FTC-t, akkor nem lehet azzal vádolni, hogy kevés itthoni játékosnak szavaz bizalmat. A Real Madridnál Sergio Ramos és Daniel Carvajal volt alapember a spanyolok közül, a Liverpoolnál Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez és Jordan Henderson kapott rendszeresen bizonyítási lehetőséget. A mindent megnyerő (európai Szuperkupa, Bajnokok Ligája, Bundesliga, Német Kupa, Német Szuperkupa) Bayern München kilóg a sorból, a bajoroknál egyszerre általában öt, de néha akár hat német játékos is a ott volt a kezdőben: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, és Serge Gnabry mindannyian alapembernek számítottak a bajorok történelmi szezonjában, illetve Jerome Boateng, ha nem hiányzott sérülés miatt, ami az előző szezonban többször előfordult vele. Az FTC BL-csoportkörös ellenfelei közül a Juventusnál hiába lett a legtöbbet játszó játékos Leonardo Bonucci, mégsem lehet azt állítani, hogy az olaszokra épült volna az együttes, a torinóiak tétmérkőzésein átlagban két itáliai futballista jutott szóhoz az előző szezonban. A Barcelonában öt spanyol játékos szerepelt a meccseken. A legkevesebb külföldit a Dinamo Kijev küldte pályára, az ukrán rekordbajnoknál találkozónként a legtöbbször három légiós kapott lehetőséget, az előző szezonban Kijevben játszott a korábbi magyar válogatott Kádár Tamás is. A szomszédos országokat megvizsgálva a Slovan Bratislava mellett az FTC bízik legkevésbé sajátjaiban. A Salzburg átlagosan négy, a Legia Warsawa és a Celje öt-öt, a CFR, Dinamo Zagreb, Sahtar Donyeck hat-hat, a Crvena Zvezda pedig hét hazai futballistát jelöl a legtöbbször a kezdőbe.