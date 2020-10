Nem igazolt senkit a Real Madrid

Kitartásának és kivételes fizikai, valamint mentális adottságainak köszönhetően Fucsovics Márton a világ legjobbjaival is fölveszi a versenyt.

Kevesen gondolták volna 2011-ben, hogy Fucsovics Márton kilenc évvel később a magyar férfi tenisz egyik legnagyobb sikerét elérve nyolcaddöntőt játszik a Roland Garroson. A 28 éves játékos kilenc évvel ezelőtt nem tudta feldolgozni, hogy a junioroknál elért sikerek után (2010-ben játszmaveszteség nélkül megnyerte a wimbledoni tornát, vezette a világranglistát) a felnőtteknél a nemzetközi versenyeken nem úgy jöttek a jó eredmények, ahogy korábban megszokta és el is várta magától: kis tornákon szerepelt, négy hónap alatt egyszer jutott el az elődöntőig. Fucsovics az éjszakai életben keresett vigaszt, ezért 2011 augusztusában még a magyar Davis Kupa-csapatból is kikerült, ahol 2010-től számítottak rá. Az együttes szakvezetője, Hornok Miklós azt mondta, rengeteget beszélt a játékossal, hogy az éjszakában nem lehet felkészülni a mérkőzésekre, Fucsovics erre úgy reagált, hogy nem tud másképp élni, azt mondta a kapitánynak, lehet, be is fejezi a teniszt. Három hónappal később visszakerült a csapatba, új edzője pedig a Davis Kupa-csapatot irányító Hornok lett. A 28 éves magyar teniszező az ATP hivatalos honlapjának a Roland Garroson adott interjújában elmondta, az első fordulópontot az hozta el a pályafutásában, hogy 2007-ben Németországba költözött és ott edzett. Ez a lépés azért volt nagyon fontos és a jövője szempontjából hasznos, mert itt olyan edzőpartnerekkel készülhetett, akik a tréningeken is maximális erőbedobásra késztették, aminek köszönhetően rengeteget fejlődött a játéka, ráadásul lehetősége volt különböző borításokon játszani. „Mindig is erős voltam, edzőim nagy hangsúlyt fektettek a fizikai felkészítésre – mondta az interjúban Fucsovics, akit a profi férfi teniszezők szervezetének honlapja Ironmannek nevezett. – Már fiatal koromban is folyamatosan fejlődni akartam, mindig komolyabb célokért küzdeni.” Fucsovics ötéves korában fogott először teniszütőt a kezében, az édesapja ment el teniszezni a barátokkal egy nyíregyházi teniszklubba. Már ekkor látszott, hogy a kisfiúnak is van érzéke a játékhoz, mégis évek teltek el, míg végül a labdarúgást és a kosárlabdát „legyőzte” a tenisz. „Tizenkét éves voltam, amikor a teniszt választottam, nem kellett sokat gondolkoznom ezen, gond nélkül elengedtem a többi sportágat, hamar jöttek a sikerélmények, sokat utaztam, nyertem a mérkőzéseket, tornákat” – idézte fel ezt az időszakot Fucsovics. Az újabb nagy fordulópontot 2017-ben az jelentette, amikor júliusban egy hétig együtt edzhetett a svájci világklasszissal, Roger Federerrel. „Amikor elkezdtem teniszezni, az volt a célom, hogy a világ legjobbjai ellen játszhassak mérkőzéseket, ez motivált, jól adogattam, jók voltak az alapütéseim, folyamatosan fejlődtem - hangsúlyozta a magyar játékos. – A közös edzéseken jókat beszélgettünk, és ez újabb plusz motivációt jelentett, hogy igen, oda akarok érni a legjobbak közé.” Fucsovics három éve folyamatosan ott van az első száz között a világranglistán, az ATP honlapja szerint olyan jó a fizikai felépítése, hogy egy rögbipályán sem lógna ki a játékosok közül. „Tizenhat éves koromtól kezdve rendszeresen járok edzőterembe is, különösen nagy hangsúlyt fektetek a bicepszeim erősítésére - emelte ki Fucsovics. – Mindig még jobb akarok lenni, ennek elérése pedig elképzelhetetlen megfelelő fizikum nélkül.” A magyar játékos az idei US Openen pályafutása során első alkalommal nyert meg Grand Slam-tornán ötjátszmás mérkőzést, amikor 4 óra 50 perc alatt felülmúlta a bolgár Grigor Dimitrovot. „Már az erősíti a hitemet, hogy érzem, senkinek sem vagyok könnyű ellenfél, a nálam előrébb rangsorolt teniszezőknek is jól kell játszaniuk, ha nyerni akarnak ellenem.” A Roland Garroson Fucsovics újabb csúcspontot ért el a pályafutásában, korábban tizennégy alkalommal kikapott a világ legjobb tíz teniszezőjétől, ezúttal legyőzte a rangsorban kilencedik Danyil Medvegyevet. „Nem voltak extra elvárásaim a mérkőzés előtt, az volt a célom, hogy megpróbáljam élvezni a játékot, azt mondogattam magamnak, nincs rajtam nyomás, ha nem nyerek, akkor jön a következő torna, a következő meccs, ahol lehet javítani – árulta el a magyar játékos. – Nagyon büszke vagyok arra, amit eddig elértem, a pályafutásom eddigi alakulására, de nem akarok itt megállni.” Fucsovics célja az első tíz közé kerülni a világranglistán. A Roland Garroson közelebb került ennek eléréséhez: bár a negyeddöntőben kikapott az orosz Andrej Rubljovtól, szereplésének köszönhetően bekerül a legjobb ötven közé a világranglistán.