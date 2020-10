Több százezer hajózási alkalmazott rekedt a tengeren a határzárak miatt

A probléma elsősorban a teherhajókon és halászhajókon lévőket érinti, de sokan ragadtak gáz-és olajkitermelő platformokon is.

Körülbelül 400 ezer hajózási alkalmazott rekedt a tengeren a koronavírus-járvány miatt bevezetett határzárak miatt – közölte kedden Genfben az ENSZ emberi jogi főbiztosának szóvivője. Sajtótájékoztatóján Rupert Colville felhívta a figyelmet arra, hogy néhányan immár 17 hónapja vagy annál is hosszabb ideje nem léptek szárazföldre, további több százezer ember pedig a járványügyi korlátozások miatt nem tud hajóra szállni. A probléma elsősorban a teherhajókon és halászhajókon lévőket érinti, de sokan ragadtak gáz-és olajkitermelő platformokon is. Colville rámutatott arra, hogy a helyzet az alapvető emberi jogokat is sérti, mégpedig a fizikai és mentális egészséghez, a szabad mozgáshoz és a családi élethez való jogot. A szóvivő felszólította az érintett kormányokat, hogy könnyítsenek a partraszállással és a beszállással kapcsolatos korlátozásokon, és gyorsítsák fel a tengerjáró hajókon dolgozók hazaszállítását. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága (ONCHR) kiemelte továbbá a hajózási társaságok felelősségét is munkavállalóik jogainak a biztosításában.