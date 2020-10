Meghalt Eddie Van Halen

Akármi történik szerda éjfélig, az erőszak, az erőszakkal való fenyegetés továbbra sem lesz eszköz, ugyanis gondolkodó és értelmes embereknek tekintjük a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) épületében tiltakozó fiatalokat - mondta Szarka Gábor.

Az SZFE új vezetői vasárnap nyolcpontos javaslatot tettek , amelyben többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja. A hallgatók képviselői hétfőn bejelentették: fenntartják a blokádot, az újonnan kinevezett vezetőség ajánlatát ultimátumnak tekintik és visszautasítják . Szarka Gábor kiemelte: nyolcpontos javaslatuk alapvetően egy kompromisszum felajánlása, és mind az egyetem munkavállalóinak, mind a hallgatóknak lehetőségeket, előnyöket biztosítanak. "Elfogadtuk a sztrájkbizottság javaslatait, amelyeket a fizetésemelésre, valamint a munkarend visszaállítására tettek. A 15 százalékos emelést megtoldottuk azzal, hogy már szeptembertől számítva 10 százalékos emelést ígérünk, amelyet még karácsony előtt megkapnának a dolgozók. Megtarthatják azokat a vívmányaikat, fórumaikat is, amelyeket demokratikus úton elindítottak" - sorolta a kancellár. Mint mondta, a jelenleg helyzet az egyetem működőképességét veszélyezteti; a fejlesztések, kitűzött célok megvalósítása csak akkor történhet meg, ha a megfelelő vezetők elfoglalhatják hivatalukat és megkezdődhet az érdemi munka. Hozzátette: mintegy százötven dolgozó vár a kifizetésekre, "szerződések állnak halomban", illetve teljesítésigazolásokat kellene aláírnia. Még vasárnap reagált a Népszavának a béremelésre a sztrájkbizottság egyik tagja, aki elmondta, hogy erre jogszabály kötelezi az összes modellváltó intézményt, a lépés tehát nem a dolgozók követelésének teljesítése. Az SZFE hallgatói tegnapi sajtótájékoztatójukon ugyanakkor azt is elmondták, hogy „az újonnan kinevezett kancellár bérvisszatartással zsarolja” az egyetem dolgozóit, noha, mint azt kiemelték, a bérek kifizetésének jóváhagyása a tavaszi karanténidőszakban is az épületen kívül történt, az egyetem területére való belépés nélkül.