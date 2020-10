Polt Péter nagyon elégedett az ügyészség teljesítményével

Az ügyészség szerinte a törvények iránt elkötelezetten, magas színvonalon dolgozva ért el elismerésre méltó eredményeket 2019-ben.

Benyújtotta a 2019-es vádhatósági beszámolót az országgyűlésnek Polt Péter legfőbb ügyész. Ennek apropóján videóüzenetben és sajtóközleményben is közölte a legfontosabb megállapításokat.

Utóbbiak eredményessége is javult az utóbbi évben. Hangsúlyozta, a magyar ügyészség 2015 és 2019 között az uniós átlagot (39 %) lényegesen meghaladó mértékben, az OLAF által kezdeményezett ügyek 47 %- ában emelt vádat. Ha már a bíróságok enyhének talált ítélkezési gyakorlata: megvan az esély rá, hogy Polt Péter észrevételei termékenyebb talajra hullanak. Mint a Népszava is beszámolt róla , a Fidesz azt a Varga Zsolt Andrást ültetné a Kúria elnöki székébe, akinek ítélkezési gyakorlata sincs. Ráadásul karrierje a legfőbb ügyész vezetőjéhez kötődik, akinek sokáig a helyettese is volt.