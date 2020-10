A kormányhivatal is vizsgálódik a BKK fantomjáratára eladott jegyek miatt

Több hónapos bénázás és 16 ezer sikeres vásárlás után sikerült megszüntetni a problémát.

Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) sikerült nagy nehezen eltüntetni két gombot a jegyvásárló szoftverből, így már senki sem tud véletlenül jegyet venni a koronavírus-járvány miatt megszüntetett 100E jelzésű repülőtéri buszra. Az ügyben a cég igazgatósági elnöke is megszólalt . Draskovics Tibor hátrafelé mutogatott, mondván, Vitézy Dávid idejében kötöttek előnytelen szerződést, ezért nem tudtak hamarabb lépni. Most Budapest Főváros Kormányhivatala is beszállt a meccsbe. Mint az MTI-nek eljuttatott közleményükben írják, eljárást indítottak a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel szemben, miután a Fogyasztóvédelmi Főosztályra közérdekű bejelentés érkezett az ügyben."