Recseg-ropog Netanjahu bársonyszéke

Érik az újabb előrehozott választás Izraelben. A Netanjahu ellenes tüntetők tábora sokszínű, de növekvő, az izraeli politikát 2009 óta uraló miniszterelnök komoly bajban van.

A kijárási tilalom dacára sem csitulnak a kormányellenes tüntetések Izraelben, kedden este újra ezrek vonultak utcára országszerte. A tiltakozók igen sokszínűek, csak a kormányellenesség azonos bennük. Legtöbben a koronavírus járvány gazdasági és egészségügyi menedzselését kifogásolják és Benjamin Netanjahu miniszterelnök lemondását követelik, (következetesen és kitartóan hónapok óta) mások „csak” a demonstrációkat korlátozó zárlat ellen tiltakoznak, az ultraortodox csoportok pedig a vallási élet járványügyi intézkedések általi ellehetetlenítése miatt vonulnak rendszerint az utcákra. Izraelben szeptember közepén szavaztak meg újabb országos zárlatot a koronavírus terjedése miatt, szeptember 30-án pedig a knesszet elfogadott egy olyan törvényt is, amely az egészségügyi szükségállapot idejére a lakóhely egy kilométeres körzetére korlátozza a tüntetéseket is. Ez újabb lendületet adott a kormányellenes tiltakozásoknak, ellenzéki körökben úgy értelmezték, hogy célja csupán az egyre szaporodó Netanjahu-ellenes tüntetések ellehetetlenítése, a miniszterelnök bírálóinak elhallgattatása. A törvény ugyanis megtiltja, hogy a demonstrálók lakhelyüktől egy kilométernél távolabbra távozzanak, ami hétvégén újabb lendületet adott a július óta tartó, minden hétvégén sorra kerülő Netanjahu lemondását követelő tiltakozásoknak. Eddig rendszerint csak hétvégeken került sor a demonstrációkba, de a legutóbbi, letartóztatásokkal végződő megmozdulások miatti forrongás, illetve a kormány hétfői bejelentése, miszerint újabb egy héttel meghosszabbítják a szükségállapotot, kedd este ismét tömegeket vitt az utcákra országszerte. „Nem értünk egyet a politikai zárlattal”, hirdették a tiltakozók. Kedden este Jeruzsálemben a tüntetők nemzeti zászlókkal vonultak utcára, betartották a kötelező távolságtartási szabályokat és maszkot hordtak. Tel Avivban viszont már zavargásokra is sor került, a Netanjahu miniszterelnök lemondását követelő tüntetők egy csoportja és a rendvédelmi erők között, amikor a tiltakozók megpróbálták áttörni a rendőrkordont. A rendőrség közlése szerint 38 tüntetőt tartóztattak le rendzavarásért és rendőrök elleni testi sértésért. A tüntetések nem korlátozódtak a két nagyvárosra, ezrek vonultak utcára országszerte kedd este a demonstrációkat is korlátozó kormányrendelet ellen, lemondásra szólítva Benjamin Netanjahu miniszterelnököt. Az ultraortodox közösségek is rendszerint lázadnak a korlátozások ellen, kedden éjszaka Modiin Illitben és Jeruzsálemben a rendfenntartókkal is összecsaptak. Az ultraortodox csoportok a vallásgyakorlás korlátozásai miatt lázadnak tömegesen, gyerekeket is bevonva, egyes csoportok a rendfenntartókat is megtámadják, akik az illegális tömeges imákat próbálják feloszlatni. A demonstrációkkal gyakorlatilag párhuzamosan kormánytagok kedden éjszaka megszavazták a tüntetések és a beltéri imák tilalmának meghosszabbítását, ami vélhetően további muníciót ad az egyre szaporodó kormányellenes tüntetéseknek. Eközben a legújabb közvélemény-kutatások nem szokványos eredményt mutatnak. Az utóbbi években, mégha meg is roggyant időnként a Likud és Netanjahu népszerűsége, komolyabb zuhanást sohasem szenvedett elé, amint azt a választási eredmények is mutatták. Ezúttal azonban jelentős változásokat jelez a 12-es televíziós csatorna friss közvélemény-kutatása. Eszerint mára a Likud a tavaszi 36 mandátum helyett már csak 26-t tudna megszerezni. Ugyanakkor a baloldali ellenzéknek sincs oka ünneplésre, mert a Beni Gánc vezette Kék-Fehér kiválása és kormányralépése óta nem talált magára a szétzilált ellenzék. A Jair Lapid vetette Jesh Atid és a Telem 18, az Egyesült Arab Lista 15 mandátumra számíthatna, Gánc formációjának meg kellene elégednie 9 mandátummal. A kialakult helyzet nagy nyertese Netanjahu korábbi szövetségese, a jelenleg ellenzékben lévő Naftali Bennett vezette Jamina a tavaszi 6 helyett 23 mandátumot szerezhetne.

Noha a jobb és baloldali pártok várható összmandátumának száma nem változott, csak az adott táboron belüli leoszlás, a többség a jelenlegi kormány menesztésére szavazna. Csupán 30 százalék elégedett a Netanjahu-kabinet teljesítményével, 49 százalék szerint új választásokat kellene kiírni, mert ez a kabinet működésképtelen.