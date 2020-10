Egymillió dolláros óvadék fejében szabadon engedték a George Floyd nyakán térdelő rendőrt

Nem ez volt az első eset.

Mint ahogy korábban a Népszava is beszámolt róla , pozitív lett Donald Trump koronavírus-tesztje, emiatt több napot is kórházban töltött. Nemrég azonban elhagyhatta az intézményt és azóta szemmel láthatóan még lazábban vesz minden óvintézkedést és annyira sem veszi komolyan a járvány jelentette fenyegetést, mint eddig. Egyik Twitter- és Facebook-bejegyzésében azt írta, "évente sok ember, talán százezernél többen is meghalnak az influenzában a vakcina ellenére is. És bezárjuk emiatt az országot?" - idézi az atv.hu . Az elnök a választ is megadta a kérdésére: