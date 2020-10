Meghalt 21 beteg, 932 új fertőzöttet találtak itthon

A Népszava úgy értesült, most már valóban közel a megoldás. A BKV szoftvermódosítást rendelt meg a vonal vonatvezérlési és biztonsági rendszerét szállító Siemenstől.

Lassan négy éve, hogy az M2-es metróvonal Örs vezér tere-Pillangó utca megállók közötti felszíni szakaszán sebességkorlátozást rendelt el a BKV. Az adott pályaszakaszon a legnagyobb megengedett sebesség elméletileg 70 km/h lenne, de a 2016 decemberében bekövetkezett baleset miatt azóta is cammogva járnak a szerelvények az utasok nagy bosszúságára. Egyébként a balesetben érintett, de felelősségüket azóta is tagadó metróvezető, illetve a forgalomirányító ellen idén januárban vádat emeltek, az első tárgyalás novemberben lesz. Mint emlékezetes, 2016 decemberében az egyik szerelvény megcsúszott és fékezés közben nekiment egy másik, megállóban álló metrónak: öten súlyosan, tizenhatan pedig könnyebben sérültek meg. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezete (KBSZ) egy évvel a baleset után hozta nyilvánosságra a jelentését, amelyben ajánlásokat fogalmazott meg a BKV-nak a további balesetek elkerülése érdekében. A BKV akkor azt közölte, hogy már meg is kezdték az ajánlások végrehajtását. Azt ígérték, 2018 januárjában megkezdik a sínfűtés telepítését, új eljárási rendet dolgoznak ki és léptetnek érvénybe a kedvezőtlen időjárási-, vagy egyéb körülmények következtében kialakult kerékmegcsúszás vagy kerékfelpörgés esetére. De egyúttal azt is közölték, hogy csak akkor oldják fel a sebességkorlátozást, ha minden szükséges módosítással végeztek. Azóta eltelt újabb két év. A Népszava úgy értesült, most már valóban közel a megoldás. A BKV szoftvermódosítást rendelt meg a vonal vonatvezérlési és biztonsági rendszerét szállító Siemenstől. A projekt a tavaszi vírushelyzet okán bevezetett franciaországi korlátozások miatt három hónapot csúszott, s bár ebből a Siemens menet közben valamennyit lefaragott, azért kihatással van a végső határidőre. Most folyik a szoftvermódosítás hatósági engedélyezési eljárása, amit az üzembe helyezés követ várhatóan november 20-án. Ennek időigénye nagyjából egy hónap. A határidők persze csak akkor tarthatóak, ha nem vezetnek be a vírushelyzet miatt újabb korlátozásokat, amelyek ellehetetlenítenék az eljárás lefolytatását. A sínfűtési rendszert már 2018-ban kiépítették a felszíni pályaszakasz 150 méteres hosszán, amely jelenleg is működik. A sikeres tesztidőszak lezárása után döntés született a rendszer kibővítéséről is. Az ehhez szükséges versenyeztetési eljárás azonban egyelőre kezdő fázisban van. A Népszava megkérdezte a BKV-t a sebességkorlátozás feloldásának pontos idejéről is, a közlekedési cég azt válaszolta, „az M2 alapmenetrendjének visszaállítása a sikeres tesztek lefolytatását követően történhet meg.”